「眾量級」再掀戰火！Andy律師嗆爆家寧：改名叫ㄗㄥ相了？

Andy（左）、家寧隔空交火。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營 10年的心血付諸流水，爾後家寧一家四口遭檢警調查。然而，Andy今（22日）再曬出裁定書，喊話「離真相又邁進一步」，家寧也不甘示弱上傳新片公開表示當初是Andy主動提議分手，雙方各執一詞。對此，Andy律師林哲健稍早也做出回應酸爆。

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家寧拍片稱當初分手Andy提出自己「淨身出戶」。（翻攝自YT）

家寧在影片中強調，分手並非外界所傳那樣，是Andy親口提議結束感情，同時透露當時雙方仍在合作階段，「分手後親口對我說，頻道給妳、盈利給妳、車子給妳、其他東西都給妳，因為我相信妳會保護好眾量級」，希望外界別再以偏概全。這支影片一出，引發粉絲熱議，認為家寧選擇在此時回應，恐怕與近日Andy公開法律文件有關，雙方關係顯然已難回頭。

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針對家寧的最新影片內容，Andy的律師稍早也展開反擊：「是不是有人改名叫ㄗㄥ相了？不然為何突然一反被害者的立場，要站出來為真相說話？」語氣中不乏諷刺意味，雙方言詞交鋒激烈，這場YouTuber圈的「奪權羅生門」恐怕短時間內難以落幕。

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