喬傑立帝國回歸！孫德榮開播邀羅志祥同框：他是我唯一認的乾兒子

孫德榮（左）開播新頻道《喬傑立帝國》，邀請羅志祥擔任嘉賓。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「偶像教父」孫德榮與羅志祥過去曾因誤會決裂20年，如今關係破冰，孫德榮宣布將於6月26日開播新頻道《喬傑立帝國》，第一集特別邀請羅志祥擔任嘉賓，讓不少網友驚訝。

孫德榮頻道首集邀請羅志祥。（翻攝自臉書）

對此，孫德榮在社群回應：「羅志祥是我唯一承認的乾兒子，也是我正式簽約的第一位藝人，我所有的榮辱一切都與他有關，他是喬傑立帝國頻道最適合的第一個嘉賓。」

請繼續往下閱讀...

孫德榮與羅志祥的關係可追溯至2000年前後。當時羅志祥在「四大天王」組合後期傳出跳槽風波，並被懷疑私下散播對孫德榮不利言論，雙方因此決裂。孫德榮曾在節目中哽咽表示，當年因受傷太深，情緒一度低落，甚至有過生不如死的念頭。

孫德榮家中櫃子擺上和羅志祥的合照。（資料照，記者潘少棠攝）

2020年，羅志祥主動傳訊與孫德榮聯絡澄清誤會，兩人長談解開多年心結。2021年更一同聚餐公開亮相，象徵正式和解。2023年，孫德榮再度於社群媒體呼籲當年子弟兵「好好坐下吃頓飯」，盼望全面破冰。

如今兩人將再度同框，孫德榮強調：「羅志祥是我左思右想最好的人選，你們支持我就一起支持，你們不支持我也不反對，千萬不要再對羅志祥做任何攻擊，我不希望任何人左右我的一切，就是他。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法