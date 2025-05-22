全球金屬迷嗨起來！芬蘭大使林昶佐登《紐時》版面

〔記者方瑋立／台北報導〕全球金屬迷嗨起來！前立委、重金屬樂團閃靈（Chthonic）主唱林昶佐，於5月20日獲總統賴清德任命為駐芬蘭代表，憑藉音樂與人權經歷雙重身分，登上《紐約時報》版面，在金屬音樂聖地芬蘭掀起話題浪潮。《紐時》以〈他是重金屬音樂人，也是台灣新任駐芬蘭代表〉為題報導，指出林昶佐不僅音樂作品與芬蘭連結深厚，更因人權理念與國際交流表現獲得青睞。

前立委、重金屬樂團閃靈主唱林昶佐，獲任命為駐芬蘭代表。（翻攝自臉書）

據報導，閃靈被譽為「亞洲的黑色安息日」，自1995年林昶佐成立以來即融合台灣歷史、神話與政治議題，在國際金屬圈打出獨樹一格的風格。2005年專輯《賽德克巴萊》讓閃靈打入美國市場，並於2007年登上金屬盛會奧茲音樂節（Ozzfest）舞台，巡迴美國24個主要城市。

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林昶佐與芬蘭結緣甚深，不僅與當地音樂人合作密切，閃靈更曾與芬蘭創立的Spinefarm Records合作發行4張專輯。他對此也社群媒體發文表示：「長期與芬蘭音樂圈合作，使我對這個國家有特殊感情。」

報導強調，林昶佐的任命不僅因其音樂背景。外交部長林佳龍表示，林昶佐具備豐富的國際交流與人權工作經驗，曾於2010至2014年擔任國際特赦組織台灣分會會長，並於2016年至2024年擔任立法委員。更曾參與2014年太陽花運動，創立時代力量後進軍國會，後以無黨籍身分連任，最後加入民進黨，長年關注國際人權與外交事務。

報導強調林昶佐的任命不僅因其音樂背景。（本報資料照）

儘管樂迷聞此消息無不「嗨起來」，但台灣部分在野黨立委質疑林昶佐未服兵役紀錄。對此，《紐時》提到，林曾說明因罹患焦慮症未服役，並強調自己長期致力台灣外交及民主價值。

報導最後引述林昶佐聲明表示，未來他將持續深化台芬經貿與各領域交流，在既有基礎上爭取更多芬蘭對台支持。他以芬蘭語「Kippis！（乾杯）」為結語，展現音樂人特有的熱情風格。

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