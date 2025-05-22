晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

掰了碩士學位！胡凱兒吉他手「三寫論文」內幕曝光

胡凱兒將推出第二張專輯。（Who Cares胡凱兒提供）胡凱兒將推出第二張專輯。（Who Cares胡凱兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Who Cares胡凱兒樂團2025年全新單曲〈天空織成〉已在各大數位音樂平台正式發行。〈天空織成〉邀請理想混蛋主唱-雞丁共同創作，歌曲為即將畢業的學生們量身打造，也是胡凱兒成團至今最明亮溫暖的作品。

來自台中的他們自2017年成軍，首張專輯《天色》2023年發行即獲熱烈迴響。今年夏天，胡凱兒宣布第二張專輯《越過這座橋》展開募資，並於下半年與樂迷見面，胡凱兒預告〈天空織成〉將隨著募資達標解鎖「驚喜彩蛋」，邀樂迷加入募資行列

胡凱兒四處征戰。（Who Cares胡凱兒提供）胡凱兒四處征戰。（Who Cares胡凱兒提供）

胡凱兒由主唱謝浩澤、吉他手梁方文、吉他手林嘉恩、貝斯手陳廷曜組成。團名「胡凱兒」諧音英文的「Who Cares」，亦為表達就算輸了比賽也不在乎的態度。經過這些年的征戰，他們推出了共2張EP及1張專輯，去年12月，胡凱兒也在ZEPP NEW TAIPEI首度舉辦2000人規模專場演出，可說是新世代潛力樂團。

繼首張專輯再次以募資形式向大家見面，胡凱兒提到：「這次選擇用募資，是因為我們不想只是把一張專輯的成品交出去，而是希望在這個過程裡聽眾也能參與並留下痕跡。」專輯概念呈現了「人生的選擇」，寫給成長過程中還在猶豫、掙扎的每個人，也是胡凱兒經歷的時刻。

胡凱兒新歌已推出。（Who Cares胡凱兒提供）胡凱兒新歌已推出。（Who Cares胡凱兒提供）

全新單曲〈天空織成〉獻給六月畢業季的畢業生們，提到「畢業」，胡凱兒成員們也分享起自己的經歷。主唱浩澤分享：「印象最深刻是高中畢業，三年的高中生活因為接觸樂團改變了我未來10年甚至數十年的人生，不可思議。畢業的那刻就像是與童年的自己告別。」

吉他手嘉恩則說：「我想到研究所的畢業典禮，雖然我沒有真的拿到學位，但對我來說已經盡力了，我一共經歷三次論文撰寫，前兩次因為疫情被終止，第三次則是我自己選擇則結束，下定決心踏上音樂這條路，對我來說也特別有意義。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中