掰了碩士學位！胡凱兒吉他手「三寫論文」內幕曝光

胡凱兒將推出第二張專輯。（Who Cares胡凱兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Who Cares胡凱兒樂團2025年全新單曲〈天空織成〉已在各大數位音樂平台正式發行。〈天空織成〉邀請理想混蛋主唱-雞丁共同創作，歌曲為即將畢業的學生們量身打造，也是胡凱兒成團至今最明亮溫暖的作品。

來自台中的他們自2017年成軍，首張專輯《天色》2023年發行即獲熱烈迴響。今年夏天，胡凱兒宣布第二張專輯《越過這座橋》展開募資，並於下半年與樂迷見面，胡凱兒預告〈天空織成〉將隨著募資達標解鎖「驚喜彩蛋」，邀樂迷加入募資行列。

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胡凱兒四處征戰。（Who Cares胡凱兒提供）

胡凱兒由主唱謝浩澤、吉他手梁方文、吉他手林嘉恩、貝斯手陳廷曜組成。團名「胡凱兒」諧音英文的「Who Cares」，亦為表達就算輸了比賽也不在乎的態度。經過這些年的征戰，他們推出了共2張EP及1張專輯，去年12月，胡凱兒也在ZEPP NEW TAIPEI首度舉辦2000人規模專場演出，可說是新世代潛力樂團。

繼首張專輯再次以募資形式向大家見面，胡凱兒提到：「這次選擇用募資，是因為我們不想只是把一張專輯的成品交出去，而是希望在這個過程裡聽眾也能參與並留下痕跡。」專輯概念呈現了「人生的選擇」，寫給成長過程中還在猶豫、掙扎的每個人，也是胡凱兒經歷的時刻。

胡凱兒新歌已推出。（Who Cares胡凱兒提供）

全新單曲〈天空織成〉獻給六月畢業季的畢業生們，提到「畢業」，胡凱兒成員們也分享起自己的經歷。主唱浩澤分享：「印象最深刻是高中畢業，三年的高中生活因為接觸樂團改變了我未來10年甚至數十年的人生，不可思議。畢業的那刻就像是與童年的自己告別。」

吉他手嘉恩則說：「我想到研究所的畢業典禮，雖然我沒有真的拿到學位，但對我來說已經盡力了，我一共經歷三次論文撰寫，前兩次因為疫情被終止，第三次則是我自己選擇則結束，下定決心踏上音樂這條路，對我來說也特別有意義。」

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