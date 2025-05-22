不只台灣總統賴清德 櫻井翔還採訪過「戈巴契夫」

櫻井翔日前跟隨日本新聞節目《News Zero》團隊來台，並親赴總統府專訪總統賴清德。（番社自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民天團「嵐」（ARASHI）成員櫻井翔日前跟隨日本新聞節目《News Zero》團隊來台，並親赴總統府專訪總統賴清德，引起各界注意。520總統就職週年前夕，櫻井翔以主播身分拜訪台灣，並從日本、台灣、中國角度探究「台灣有事」。事實上，這並不是櫻井翔第一次拜訪世界元首，先前他也曾親赴紅場，採訪和平結束冷戰的前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

櫻井翔曾採訪和平結束冷戰的前蘇聯領袖戈巴契夫。（番社自X）

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櫻井翔自2006年起便擔任日本電視台聯播網（NNN）新聞節目《News Zwro》的星期一主播。櫻井翔採訪戈巴契夫的經驗也讓人見識到他儲備大量知識，還有機敏的臨場反應，因為他採訪戈巴契夫的時候，曾奪得諾貝爾和平獎的戈巴契夫突然不照劇本走，將櫻井翔先前準備好的採訪題目蓋上，並要求聽聽櫻井翔內心真實想法，櫻井翔馬上就說出想了解「核裁軍和平活動」的看法，絲毫不見慌亂，兩人也相談甚歡，足見櫻井翔的功力。

櫻井翔（右）採訪戈巴契夫時遇到臨時隨堂考。（翻攝自X）

1999年出道的櫻井翔，從小接受慶應體系教育，更畢業於名校日本慶應義塾大學，他不只是偶像、歌手、演員、主持人，同時是一名稱職的主播，曾親自前往阿富汗、柬埔寨、非洲迦納、311東日本大震災災區等地，進行第一線採訪，還會撰寫新聞腳本。櫻井翔認為，藝人不僅僅是娛樂大眾，更應該肩負起傳遞「正確資訊」與「價值觀」的責任，是擁有絕對實力的男人。

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