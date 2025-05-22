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娛樂 最新消息

IU前男友要來台灣了 大咖天后預告「重口味」迎接

JAM JAM ASIA亞洲音樂節第三波卡司。（北流提供）JAM JAM ASIA亞洲音樂節第三波卡司。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流攜手5位策展人——老諾、蕭達謙 Echo、國國、米奇林 MCKY以及Hauer，以「臺灣隊」為概念，強勢推出JAM JAM ASIA亞洲音樂節第三波卡司，由音樂女王陳珊妮領銜，集結9位金獎加持的音樂人，與IU前男友、韓國超人氣音樂才子張基河所帶領的韓、菲、越、新、馬等地的風格音樂人正面交鋒，為本屆 JAM JAM ASIA亞洲音樂節 再掀話題熱潮。

韓國音樂才子張基河將來台。（北流提供）韓國音樂才子張基河將來台。（北流提供）

北流今（22）日公布JAM JAM ASIA亞洲音樂節最新一波卡司，包括陳珊妮、血肉果汁機 、李英宏、The Chairs椅子樂團、傷心欲絕、Hello Nico 將與金音雙才子Gummy B、wannasleep同場較勁；此外，入圍本屆金曲最佳新人的Andr及準台語歌王FunkyMo更將首次上陣。

陳珊妮預告帶來「重口味」演出。（北流提供）陳珊妮預告帶來「重口味」演出。（北流提供）

金曲歌后陳珊妮表示：「很期待參加這個國際音樂盛會，能看到各地厲害音樂人同場表演，既開心又期待！也歡迎其他音樂人找我一起共演！」正因為各地音樂菁英齊聚一堂，讓她坦言：「裡那種『不能輸』的鬥志也會被激起，必須要拿出最厲害的表演才行！」陳珊妮透露歌單部分想以「回憶殺」為主的內容，「正好先前專場也是在北流舉辦，說不定會重現部分大家想再回味的歌單？！」她更預告屆時表演「應該不會走保守路線」，笑說：「讓我們來點重口味的吧…！」

FunkyMo是本屆金曲大黑馬。（北流提供）FunkyMo是本屆金曲大黑馬。（北流提供）

被視為本屆金曲大黑馬的FunkyMo挾多項入圍肯定殊榮挺進JAM JAM ASIA亞洲音樂節，預告屆時將以復古chill放克音樂元素打造老派台式搖擺之夜；一口氣入圍金曲台語歌王、年度專輯、最佳台語專輯、最佳作曲、最佳裝幀設計等五大獎項的他提起入圍感想，勉勵自己以「平常心」面對這次競爭激烈的「死亡之組」之爭，「聽說金曲獎台語獎項是大家所謂的『死亡之組』，我覺得能跟這些同學前輩們一起放在這個名單真是太棒了。在我自己保持平常心的同時，我為我的團隊感到開心，我們一起在去年做了很棒的事！」

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