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娛樂 最新消息

笑他們是B咖？王彩樺靠綽號逆襲翻紅 黃鐙輝親見劉德華圓夢

王彩樺、黃鐙輝靠著綽號在演藝圈逆襲出頭。（資料照，記者潘少棠攝；民視提供）王彩樺、黃鐙輝靠著綽號在演藝圈逆襲出頭。（資料照，記者潘少棠攝；民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Threads近日一篇「地區＋明星」的貼文掀起討論，從「三重劉德華」到「社子蔡依林」等經典綽號再度被喚醒。這些充滿在地感與幽默的綽號，從最早周星馳電影翻譯開始，演變為網路世代的「自我行銷法寶」。不過在演藝圈中，真的有藝人把這種自封當成標籤活用，一邊自嘲，一邊逆襲出頭。

相關新聞：「三重劉德華」過時？網友神提問「官田將暉、北車銀優」亂入戰局

黃鐙輝視劉德華為偶像，追逐其精神自稱「南港劉德華」。（資料照，記者王文麟攝）黃鐙輝視劉德華為偶像，追逐其精神自稱「南港劉德華」。（資料照，記者王文麟攝）

黃鐙輝自稱「南港劉德華」，儘管帶著玩笑意味，背後卻藏著「華仔精神」。他過去在《綜藝大國民》初次見到劉德華，不只收到親筆簽名的專輯，更讓他震撼的是對方對每個人都一視同仁的溫柔與敬意。當天錄影結束後，劉德華面對工作人員阻止粉絲接近時，只淡淡說了句「沒關係」，便一一簽名、合照。這一幕深深烙印在黃鐙輝心中，「我告訴我自己，長大之後也要當劉德華。」

而華仔去年在小巨蛋開唱，黃鐙輝聽見劉德華演唱自己非常喜愛的歌曲《峰迴路轉》，當下青春歲月湧現，感動到哭了，他感性地說：「華仔是一個，永遠最努力、永遠不放棄、永遠最客氣的傳說。」

阿緯夢想成為武打明星，偶像是甄子丹。（資料照，記者潘少棠攝）阿緯夢想成為武打明星，偶像是甄子丹。（資料照，記者潘少棠攝）

阿緯出身《模范棒棒堂》，身手俐落、動作敏捷，自封為「士林甄子丹」，偶像團體出道的他夢想成為武打明星，曾笑說電影《激戰》是他的武打代表作，喊話想與偶像甄子丹合作，「他可以一次打17個，我目前只能打16個。」

王彩樺以「台灣濱崎步」為人熟知，在競爭激烈的演藝圈殺出血路。（資料照，記者王文麟攝）王彩樺以「台灣濱崎步」為人熟知，在競爭激烈的演藝圈殺出血路。（資料照，記者王文麟攝）

最早在2008年就自封為「台灣濱崎步」的王彩樺，後來以《保庇》一曲爆紅，也被冠上「B咖天后」的頭銜，成為她的代表標誌。她曾坦言年輕時為了生活跑遍歌廳、廟會，甚至覺得自己命苦，直到某天算命師告訴她會「走老運」，才開始相信自己的轉機正在路上。多年來她憑藉強烈舞台存在感與不怕自嘲的個性，在綜藝與實境節目殺出一條路，甚至帶著女兒黃于庭一起登台，被封為「最美星二代」，母女同框人氣爆棚。

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