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娛樂 最新消息

蔡依林驚爆復合彭于晏 當年《康熙》被逼問戀情反應曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林出道以來曾與周杰倫、彭于晏及錦榮傳緋聞，沒想到近日與彭于晏的陳年緋聞又被網友提及，甚至登上微博熱搜。事實上，Jolin從未認愛過彭于晏，僅有在綜藝節目被小S及蔡康永逼問過這段戀情。

蔡康永引用《大丈夫》歌詞逼問Jolin。（翻攝自YT）蔡康永引用《大丈夫》歌詞逼問Jolin。（翻攝自YT）

Jolin在2009年發行專輯時，曾錄製綜藝節目《康熙來了》，當時小S好奇彭于晏是不是最後一個緋聞對象，蔡康永還引用蔡依林《大丈夫》歌詞，逼問：「彭于晏有符合真的男人嗎？還是他只是一個男朋友？」

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Jolin在2009上《康熙來了》被蔡康永、小S逼問。（翻攝自YT）Jolin在2009上《康熙來了》被蔡康永、小S逼問。（翻攝自YT）

沒想到Jolin不善說謊，害羞脫口回應：「都有」，讓蔡康永驚訝追問：「他都有嗎？他有真男人的部份嗎？」蔡依林則再次回應「有吧。」看來超曖昧。

節目上小S又追問Jolin：「如果彭于晏親妳可以嗎？還是妳會立刻講說『不要這樣，我跟你之間只是朋友』」，逼得Jolin招架不住，無奈說：「為什麼要一直講他啊？」

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