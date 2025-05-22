搶先家寧一步！Andy公布判決書「懶人包一次看」網友齊湊熱鬧

Andy與家寧決裂。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」家寧、Andy分手後爆出股權、財務爭議，男方痛訴家寧及其母奪走他苦心經營的YouTube頻道，且公司資金流向不明，多次向家寧媽要求查帳遭拒，向法院提出聲請。今（22）Andy在社群上公開新北地方法院判決書，網友們也紛紛留言關注，並各自分享「懶人包」解讀。

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Andy稍早在社群上貼出判決書，高喊：「終於來了，離真相又邁進了一步」，就有熱心網友為落落長的判決書做出懶人包，提到：「白話文就是，Andy的證據足夠讓法院認定公司帳目有可疑，法院裁定由中立的第三方會計師查群海娛樂公司的帳。Andy未來如需進一步主張權益或提出其他訴訟（例如分潤、損害賠償等），會是一個重要的破口。」

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而家寧昨晚就預告今晚6點會上影片講述與Andy相關事件爭議，也有人認為家寧是在模糊焦點，想把一切轉向為「感情糾紛」，現在Andy搶先家寧一步，之後局勢會如何發展，備受網友討論。

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