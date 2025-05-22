蘿莉塔辣穿MC戰袍「大片裸背」全看光

蘿莉塔產後依舊維持良好體態。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星蘿莉塔2023年8月升格新手媽媽，體態至今維持相當好，日前她在IG分享一段自己上節目的片段，可見她首度在鏡頭前挑戰火辣展袍，姣好身材讓網友驚呆。

蘿莉塔產後首次大尺度挑戰。（翻攝自IG）

蘿莉塔日前在節目《后宮歐買尬》中，和樂天桃猿球團新MC巫苡萱交換私服穿，而當天巫苡萱準備的主題服裝是「陪金主吃飯」，隨後蘿莉塔換上衣服出場時，遲遲不敢脫下外罩的袍子，不斷羞喊「我不要啦」，最後由主持人沈玉琳扯開，性感裝扮才得以曝光。

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蘿莉塔好身材一覽無遺。（翻攝自IG）

只見蘿莉塔身穿杏色網紗裙，胸前低胸設計讓深邃事業線一覽無遺，側邊開衩設計露出內搭的黑色短褲，展露一雙修長筆直美腿，更令人驚豔的是，蘿莉塔一轉身，大片美背全被看光，絲毫看不出已邁入40歲。畫面曝光後，網友紛紛大讚，「真的很好看，有別於以往的感覺，但我也懂突然穿有點少不習慣的感覺」、「笑死了，可是身材還是很好很好呀」、「身材很好，很正！」

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