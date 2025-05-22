昔與仔仔同居當室友 修杰楷認了兩人「斷聯」多年

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷今（22日）出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會，他近來經營YT節目，找來不少圈內好友當嘉賓，被問是否會邀請昔日的好兄弟「仔仔」周渝民上節目？他表示不會特別詢問。

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

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修杰楷過去和仔仔合作《戰神》結下兄弟情，兩人個性互補，還在北市八德路同住當室友，愛乾淨的他，甚至還是家裡的打掃擔當。不過兩人的友情疑似因為仔仔與趙又廷因金鐘戲王之爭敗北產生變化，外傳趙又廷與仔仔有嫌隙，當時修杰楷居中傳話搞得兩面不是人，因此漸行漸遠。

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

活動上提及與仔仔的同居過往，修杰楷有如喪失記憶，問及兩人同住一個屋簷下多久，他說：「我有點忘了，有一段時間。」並稱雙方最近沒聯絡，失聯時間似乎已不可考，他說：「我也不記得正確時間，但有了家庭，基本上就是跟家人在一起。」

修杰楷2015年和賈靜雯結婚生女，仔仔2015年和喻虹淵結婚、隔年迎女當爸，以此推算，兩人斷聯至少有10年。

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

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