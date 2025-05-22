大歪樓 道奇賽後採訪 韓籍球星露肌肌亂入

道奇隊三壘手蒙西（右）接受採訪時，韓籍球星金慧成意外裸著上身亂入。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）例行賽火熱進行中，去年奪冠的洛杉磯道奇隊今（22）日順利打敗亞歷桑納響尾蛇，完成3連戰，目前成績為2勝1敗。不過，在網路引發熱烈討論的不僅是球賽精采度，就連三壘手蒙西（Max Muncy）接受媒體採訪時發生的小花絮也成為吸睛焦點。原來蒙西接受採訪時，韓籍球星「小金」金慧成裸著上身在後面鬼鬼祟祟拿東西，搶盡風頭。

金慧成（紅圈處）鬼鬼祟祟從後方衣櫃拿東西。（翻攝自X）

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道奇韓籍球星金慧成在蒙西接受採訪時，恰好在後方換衣服，所以露出上半身精壯身材，加上他伸長手試圖在不干擾採訪進行的情況下拿東西，意外讓所有人都把他精壯的胸肌和粗壯的手臂看得清清楚楚。

金慧成精壯的身材全都曝光，意外搶鏡。（本報合成圖，翻攝自X）

雖然金慧成已經非常低調，但是他的好身材卻閃閃發光，不少球迷都沒注意蒙西說了什麼，底下討論串瘋狂讚美金慧成健美身材，網友也笑說「這場訪談沒有人在看蒙西，都盯著金慧成」還有人形容「小金的動作很像發現正牌老公回家，準備拿衣服逃跑的小王」。

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26歲的金慧成曾經代表韓國參加奧運，今年剛從韓職轉戰大聯盟，他簽下「3＋2」年約，共1250萬美元（約新台幣4億元）。

ㅅㅈㅎ 이 부분에서 좀 귀여웠어요 pic.twitter.com/KpFalAyQ0y — maki （@maS2kii） May 21, 2025

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