晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱軒洋前女友現身戀綜！Cindy拋尖銳問題 全場陷入尷尬

〔記者林欣穎／台北報導〕三立與世新大學攜手推出戀愛實境節目《戀愛,重修中》，節目播出以來熱議不斷，戀愛進行式持續升溫，每個選擇都暗藏情感試探與人性角力。節目特別邀請人氣美妝部落客Cindy驚喜現身，擔任女孩們的「戀愛暨美妝顧問」，不僅提供造型建議，更帶來一波犀利的「男生評比」，引爆現場氣氛。然而再次約會活動展開時，卻意外頻傳，竟還未出發就有人為了爭取約會機會雙膝下跪。

Cindy現身戀愛綜藝節目當嘉賓。（三立提供）Cindy現身戀愛綜藝節目當嘉賓。（三立提供）

人氣美妝部落客、朱軒洋前女友Cindy被主持人謝祖武問：「五位女生誰最有心機？」Cindy笑說：「這是可以講的嗎？」，謝祖武不死心虧說：「不然請你來做什麼？你就是告密人」而個性直爽、有話直說的Cindy一見到女重修生們也立刻拋出尖銳的問題：「妳們的約會對象，真的是自己最想要的人嗎？」

話題一出，全場陷入尷尬沉默，Cindy忍不住笑說：「這沉默，已經回答了一切！」節目中也揭曉女孩們心中「內在價值最高」的男生，竟然是平時最沉穩內斂的蘇彥丞，讓謝祖武都直呼：「好酒沉甕底！」而幾位女生聚在一起熱烈討論後，眾所矚目的「爆款男神」毫無懸念地由洪義拿下。張雅惟也坦言，從互動中感受到洪義似乎對她特別在意，「他就是一個非常直男的類型。」被問起兩人相處是否有可愛瞬間時，她苦笑說：「崩潰比較多！」

小辣椒蔡君岱出現後，讓每位重修生都招架不住。本周節目安排每位重修生可以再次選擇約會對象，蔡君岱又再度使出招數，由於她是新加入的重修生，擁有優先選擇約會對象的權利，但她打亂了原有的戀愛平衡。一出場便直球對決男生們：「只要你們有足夠的誠意，我可以跟你們換對象，我也可以接受利誘…」面對挑戰，洪義率先跳出表態：「我沒有什麼籌碼」，但隨即祭出殺手鐧——竟然雙膝跪地，懇求蔡君岱讓他換取一次和張雅惟約會的機會。這一幕讓Cindy忍不住搖頭笑說：「男人膝下有黃金呀！」重修生之一的鄭煒也調侃：「要快樂就得付出啊！」最終兩人達成協議，洪義需在10天內為蔡君岱完成一件她想要的事作為交換條件。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中