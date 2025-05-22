朱軒洋前女友現身戀綜！Cindy拋尖銳問題 全場陷入尷尬

〔記者林欣穎／台北報導〕三立與世新大學攜手推出戀愛實境節目《戀愛,重修中》，節目播出以來熱議不斷，戀愛進行式持續升溫，每個選擇都暗藏情感試探與人性角力。節目特別邀請人氣美妝部落客Cindy驚喜現身，擔任女孩們的「戀愛暨美妝顧問」，不僅提供造型建議，更帶來一波犀利的「男生評比」，引爆現場氣氛。然而再次約會活動展開時，卻意外頻傳，竟還未出發就有人為了爭取約會機會雙膝下跪。

Cindy現身戀愛綜藝節目當嘉賓。（三立提供）

人氣美妝部落客、朱軒洋前女友Cindy被主持人謝祖武問：「五位女生誰最有心機？」Cindy笑說：「這是可以講的嗎？」，謝祖武不死心虧說：「不然請你來做什麼？你就是告密人」而個性直爽、有話直說的Cindy一見到女重修生們也立刻拋出尖銳的問題：「妳們的約會對象，真的是自己最想要的人嗎？」

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話題一出，全場陷入尷尬沉默，Cindy忍不住笑說：「這沉默，已經回答了一切！」節目中也揭曉女孩們心中「內在價值最高」的男生，竟然是平時最沉穩內斂的蘇彥丞，讓謝祖武都直呼：「好酒沉甕底！」而幾位女生聚在一起熱烈討論後，眾所矚目的「爆款男神」毫無懸念地由洪義拿下。張雅惟也坦言，從互動中感受到洪義似乎對她特別在意，「他就是一個非常直男的類型。」被問起兩人相處是否有可愛瞬間時，她苦笑說：「崩潰比較多！」

小辣椒蔡君岱出現後，讓每位重修生都招架不住。本周節目安排每位重修生可以再次選擇約會對象，蔡君岱又再度使出招數，由於她是新加入的重修生，擁有優先選擇約會對象的權利，但她打亂了原有的戀愛平衡。一出場便直球對決男生們：「只要你們有足夠的誠意，我可以跟你們換對象，我也可以接受利誘…」面對挑戰，洪義率先跳出表態：「我沒有什麼籌碼」，但隨即祭出殺手鐧——竟然雙膝跪地，懇求蔡君岱讓他換取一次和張雅惟約會的機會。這一幕讓Cindy忍不住搖頭笑說：「男人膝下有黃金呀！」重修生之一的鄭煒也調侃：「要快樂就得付出啊！」最終兩人達成協議，洪義需在10天內為蔡君岱完成一件她想要的事作為交換條件。

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