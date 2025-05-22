不只閃兵造假！網友點名這位大咖也「偽造文書」還認罪

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「陶子」陶晶瑩主持備受好評，擁有穩健台風及清晰口條，曾多次挑大樑主持「三金」典禮。近日有網友敲碗，希望她再次重返舞台，卻意外釣出陶晶瑩親自回應：「我沒有不想、是被禁止！」引起網友熱議。

陶晶瑩（右）自爆被禁止主持三金典禮，網友卻意外提及李李仁當年偽造文書案。（資料照）

網友紛紛討論背後原因到底為何，有人直接問「是當初她老公偽造文書的事情嗎？」並補充說後來捐錢不起訴。不少人才因此知道當年李李仁曾涉及偽造文書，遠比近期「閃兵」造假案早了10多年。

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事件發生於2009年，李李仁透過仲介偽造巴氏量表申請外傭，後來被士林地檢署處以1年緩起訴和慈善捐款5萬元，但被高檢署撤回，李李仁因此2011年又再度被士林地檢署再度傳喚。最終案件偵結，他本人也認罪，法院判決維持緩起訴1年，但原本判罰5萬公益金，提高12倍，變成60萬元。

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當時陶晶瑩得知結果，維持之前的態度，說會虛心接受，但私下還是酸說「連台灣首富都沒罰這麼多」，把郭台銘一起拖下水。之後士林地檢署也有回應說她誤會大了，並表示「犯法與違規的問題不能相提並論」，李李仁是因為幫母親和岳母偽造巴氏量表，觸犯的是「刑法偽造文書罪」，至於緩起訴公益捐的金額是李李仁同意的。

一件陳年往事，沒想到因為陶晶瑩稱被「禁止」主持三金又被提起，讓網友直回「這也太不相干了吧！」

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