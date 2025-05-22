晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

修杰楷認了「誤踩老婆地雷」 遭質疑酒後開車載賈靜雯...回應了！

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷今（22日）出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會，他透露車子窗戶有貼隔熱紙，為了安全起見，不會貼太黑，被問是否擔心在車上「幹嘛」被看光，他笑喊：「我不會在車上幹嘛幹嘛啊！」

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

修杰楷近來設立YT頻道《修TIME》，邀請影后老婆賈靜雯擔任嘉賓來賓，夫妻合體鬥嘴創下140萬高點閱，他笑說：「還滿開心的，這不是我預期中立刻會做到的事，一開始的出發點是紀錄生活好玩的東西，沒想到大家反應這麼熱烈。」尤其是網友看到他幫賈靜雯安排一場騎機車約會，戴上安全帽後毀了老婆的妝髮，「直男」行徑讓不少網友心有戚戚焉，他笑說：「大家說原來她們老公、男友跟我一樣，常常做出讓另一半想翻白眼的事情。」

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

修杰楷在節目抖出賈靜雯最討厭被搭肩膀，他說：「她從以前就不喜歡這個舉動。」招認交往初期搭肩被撥開有嚇到，所以老婆只能摸頭不能搭肩？他打趣說：「對啊！她的標準很奇怪耶！不喜歡這樣（搭肩）走路的方式。」

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

至於老婆還有哪些地雷？修杰楷說：「不接電話也會惹怒她，我晚上跟朋友聚餐，超過太多時間找不到人，她會有一點點小情緒，不會奪命連環CALL，因為時間到了她就會睡覺。」再來就是開車按喇叭，或是碎唸提醒前面車子該走，這些都會讓賈靜雯火大，「她很不喜歡我按喇叭這件事。」女兒們也知道他不喜歡等紅燈，每次等紅燈他都會忍不住「嘖」一聲，也會狂碎唸，「她們就會說『爸爸就是不喜歡等紅燈』。」至於在老婆面前放屁？他笑說：「她不太會生氣，我不會那麼白目，一直這樣子，還是要保持一些基本的禮貌。」

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

談到先前YT影片被疑質酒後開車載賈靜雯，修杰楷事後將一刀未剪的影片上架，證實自己滴酒未沾，他再度澄清：「謝謝大家的提醒，我沒有不聰明到會在鏡頭面前做這麼（蠢），還好我們有全程拍攝下來，不會去犯這樣的錯誤，用影片呈現會比較好一點。」活動上有敬酒環節，他一口都沒喝，笑喊：「現在拿到杯子，不要隨便喝。」

相關新聞：修杰楷遭質疑「酒後開車戴賈靜雯」 一刀未剪真實畫面流出

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

有不少網友敲碗梧桐妹上節目，修杰楷說：「我沒有想過，這是個好主意，我來想想有什麼好玩的企劃，大家也希望靜雯再多來幾次。」倘若梧桐妹加上咘咘、波妞合體上節目？他光是想就覺得可怕，「三個一起有點難控制，我這頻道要不要做？會發瘋。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中