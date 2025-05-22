修杰楷認了「誤踩老婆地雷」 遭質疑酒後開車載賈靜雯...回應了！

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷今（22日）出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會，他透露車子窗戶有貼隔熱紙，為了安全起見，不會貼太黑，被問是否擔心在車上「幹嘛」被看光，他笑喊：「我不會在車上幹嘛幹嘛啊！」

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

修杰楷近來設立YT頻道《修TIME》，邀請影后老婆賈靜雯擔任嘉賓來賓，夫妻合體鬥嘴創下140萬高點閱，他笑說：「還滿開心的，這不是我預期中立刻會做到的事，一開始的出發點是紀錄生活好玩的東西，沒想到大家反應這麼熱烈。」尤其是網友看到他幫賈靜雯安排一場騎機車約會，戴上安全帽後毀了老婆的妝髮，「直男」行徑讓不少網友心有戚戚焉，他笑說：「大家說原來她們老公、男友跟我一樣，常常做出讓另一半想翻白眼的事情。」

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修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

修杰楷在節目抖出賈靜雯最討厭被搭肩膀，他說：「她從以前就不喜歡這個舉動。」招認交往初期搭肩被撥開有嚇到，所以老婆只能摸頭不能搭肩？他打趣說：「對啊！她的標準很奇怪耶！不喜歡這樣（搭肩）走路的方式。」

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

至於老婆還有哪些地雷？修杰楷說：「不接電話也會惹怒她，我晚上跟朋友聚餐，超過太多時間找不到人，她會有一點點小情緒，不會奪命連環CALL，因為時間到了她就會睡覺。」再來就是開車按喇叭，或是碎唸提醒前面車子該走，這些都會讓賈靜雯火大，「她很不喜歡我按喇叭這件事。」女兒們也知道他不喜歡等紅燈，每次等紅燈他都會忍不住「嘖」一聲，也會狂碎唸，「她們就會說『爸爸就是不喜歡等紅燈』。」至於在老婆面前放屁？他笑說：「她不太會生氣，我不會那麼白目，一直這樣子，還是要保持一些基本的禮貌。」

修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

談到先前YT影片被疑質酒後開車載賈靜雯，修杰楷事後將一刀未剪的影片上架，證實自己滴酒未沾，他再度澄清：「謝謝大家的提醒，我沒有不聰明到會在鏡頭面前做這麼（蠢），還好我們有全程拍攝下來，不會去犯這樣的錯誤，用影片呈現會比較好一點。」活動上有敬酒環節，他一口都沒喝，笑喊：「現在拿到杯子，不要隨便喝。」

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修杰楷出席美國隔熱紙品牌新品發表記者會。（XPEL提供）

有不少網友敲碗梧桐妹上節目，修杰楷說：「我沒有想過，這是個好主意，我來想想有什麼好玩的企劃，大家也希望靜雯再多來幾次。」倘若梧桐妹加上咘咘、波妞合體上節目？他光是想就覺得可怕，「三個一起有點難控制，我這頻道要不要做？會發瘋。」

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