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徐若瑄掏空自我 分享「與世隔絕」獨處祕笈

徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Vivian」徐若瑄為全新代言品牌IKIGAI創作和演唱品牌概念主題曲〈我的獨白〉，MV中她一人分身5個自己，演繹每個人都有的不同內心世界，拍攝當天，Vivian走進攝影棚看到棚內一片白覺得很震驚也很舒服，開始沈浸在拍攝的氛圍中，享受自己的獨處時光。

徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）

徐若瑄問導演希望是什麼情緒的呈現，導演都只回答她4個字「自然就好」，強調一切「簡單」，讓Vivian深有所感，表示：「這次的拍攝我把自己掏空了，像是回到小時候，沒有網路、沒有那麼多來自於全世界各地的好壞資訊、沒有什麼玩具、只是在泥巴地裡，也可以盡情的玩耍，像是手上只有一條橡皮筋，也可以玩出精彩，在自己的小小世界裏，簡單而純粹。」

徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）

拍攝結束後，Vivian直說要不是家裡不夠大，其實很想把代表3個不同白色概念空間的小盒子帶回家，「感覺每天待在裡面『與世隔絕』放空10分鐘就好，會不自覺的修復各種情緒，也回答了自己好多一直以來無解的問題，就能得到新的力量。」她表示，很謝謝導演給了她一個不為表演而演的表演，自在的做自己。

徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）徐若瑄品牌概念主題曲〈我的獨白〉MV上架。（IKIGAI提供）

〈我的獨白〉歌曲中使用了1981年的Gibosn ES-355藍調古董琴錄製，更能展現歌曲的Lo-Fi Blues曲風，注入更多層次與靈魂的音色。而MV中也有一把漂亮的吉他與Vivian相伴，不過不是錄製歌曲的古董琴，而是歌曲的製作人Kevin、也是Vivian的多年好友兼吉他老師在今年送她的生日禮物，她非常珍惜這把象徵友情的吉他，特別帶到現場一起入鏡，她笑說：「我彈得是友情！雖然我吉他還彈的不太好，但目前的技術已經能用來寫歌，在創作營時，〈我的獨白〉也是一起用吉他寫出來的。」

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