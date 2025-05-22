國光女神驚傳死訊？ 7字緊急回應

「國光女神」林茉晶驚傳罹癌。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人林茉晶曾在節目《國光幫幫忙》中獲封「國光女神」，更以一雙修長白皙美腿擁有「台灣第一美腿」美譽，日前她透過社群發布影片，親曝罹患卵巢癌第一期，並已完成手術與6次化療，她為了抗癌選擇剃光頭髮，坦言一路走來相當辛苦。沒想到，昨（21）日竟然有人傳出林茉晶離世消息，讓她趕緊出面澄清「我還活著」。

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林茉晶表示自己過去持續追蹤巧克力囊腫突然急速長大，經過斷層掃描檢查後，發現她長了介於良性與惡性之間的腫瘤，緊急開刀取出化驗，證實罹患高度惡性亮細胞卵巢癌一期，肚子上也留下長達13公分的傷口。

林茉晶在化療期間剃了光頭。（翻攝自IG）

手術後她開始進行化療，6次化療讓林茉晶不但掉頭髮，同時也歷經噁心、想吐、全身坦軟無力等副作用。因為頭髮大把大把掉，林茉晶乾脆剃了光頭。林茉晶說，好不容易撐過化療，體重卻直線飆升20公斤，現在暫時康復，也許院未來不要復發，現在要把精力集中在減肥。

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林茉晶罹癌消息曝光後，有網友誤以為她已經過世，還留言要她「一路好走」，讓她緊急在限時動態回應：「哈囉？我還活著誒」。

網路傳出林茉晶烏龍死訊，讓她趕緊發限時動態說明自己還活著。（翻攝自IG）

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