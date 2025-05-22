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娛樂 最新消息

張家瑋「蹲太久」M字腿伸展辣爆 連阿伯都看傻

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝新時代》來到基隆八斗子，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠一抵達漁港尋找來賓，卻只見一位身穿美人魚裝的神秘女子登場，原來是張家瑋，她笑說會游泳，三位主持人立刻鬧著要把她推下海，讓她尖叫站起，現場爆笑連連。

張家瑋扮美人魚辣翻全場。（民視提供）張家瑋扮美人魚辣翻全場。（民視提供）

阿翔隨後介紹今天第一站是全八斗子居民都知道的夫妻情深石花凍。張家瑋聽聞後戲劇性大喊：「Where is my love？」還一邊跳遠前進，讓阿翔、籃籃、楊繡惠哭笑不得。

眾人走訪石花凍攤位時，發現老闆娘來好姐一人忙碌。主持人們好奇詢問老闆去向，來好姐表示丈夫正在海底摘採石花菜。她說，這項工作非常辛苦，必須潛水至深海，採上岸後還得反覆清洗與曝曬七天，才能去除海味。聽聞後，主持群們也動手幫忙洗菜與鋪曬，過程需不斷蹲起，讓阿翔累得直喊停。楊繡惠則認真分享養生妙招：「想緩解疲勞就去擁抱樹幹！」阿翔一聽立刻跑去抱樹，瞬間笑翻全場。

無厘頭張家瑋伸展運動突然開M字腿，現場大爆笑。（民視提供）無厘頭張家瑋伸展運動突然開M字腿，現場大爆笑。（民視提供）

籃籃也教大家一套伸展撇步，示範手扶欄杆放鬆腰背，不料張家瑋在示範時擺出M字腿，讓楊繡惠直呼：「路過阿伯都要看到流鼻血了！」火辣又無厘頭的畫面笑聲不斷。

辛勞之後，大家終於品嚐到得來不易的石花凍飲。這時，來好姐的丈夫也帶著剛摘採的石花菜上岸。聊天過程中，大哥始終靜靜坐著，阿翔好奇問：「為何大哥不一起聊兩句？」來好姐說，丈夫因長年潛水工作，耳膜受損，聽力僅剩20%，但他仍堅持每天下海採收，讓主持群深感敬佩，也體會到一杯石花凍背後的辛勞與付出。

接著來到第二站，一夜干體驗。為了介紹八斗子的一夜干特色，主持群特地上演一段「八點檔」短劇。張家瑋飾演媳婦看著曬透抽無奈喊：「怎麼濕濕黏黏還流水？一夜干不就應該是乾的嗎？」還指責楊繡惠飾演的婆婆沒看好透抽。楊繡惠道歉不已，阿翔則跳出來解釋：「八斗子的一夜干特色就是濕潤！」笑翻眾人。

隨後，大家找到了職人藍姐。她說明一夜干其實是指「一夜風乾」，並非完全曬乾，八斗子的一夜干正是「外乾內濕」的代表。製作過程中需先去除透抽眼珠，籃籃一邊驚叫一邊剪透抽，笑說：「你晚上別來找我！」全場笑聲此起彼落。

在曝曬場時，楊繡惠發現一旁曬著咖啡色布條，好奇問：「是連被單也一起曬嗎？」藍姐說這是當地特色「薯榔染」文化，布條會先綁型再用薯榔染色，最後用海水洗去多餘染料。大家也親手體驗，綁布、染色、到海邊清洗，看到自己的作品都大呼：「超好看！」阿翔也開心表示：「八斗子真的太有趣了！」

（左起）籃籃、阿翔、楊繡惠以及張家瑋來到基隆八斗子，將深入介紹當地特色人文與美味海味。（民視提供）（左起）籃籃、阿翔、楊繡惠以及張家瑋來到基隆八斗子，將深入介紹當地特色人文與美味海味。（民視提供）

最後，主持群前往八斗子的「心肝寶貝」——飛魚卵。老闆吳永安分享「心肝寶貝」不是產品名，而是他女兒的暱稱。因女兒喜歡吃飛魚卵，他便學習製作。他展示由岳父發明的捕卵草蓆，並介紹這種技術流傳至今，也讓八斗子成為全台飛魚卵卸貨量第一的漁港。聽完介紹，楊繡惠立刻抱起草蓆笑說：「我也要拿去賺錢！」現場又是一陣爆笑。

結束一天的體驗後，阿翔、籃籃、楊繡惠輪流發表感言，張家瑋則擔任本日「推廣大使」評選人。沒想到籃籃發表感言時，海風太大竟將後方旗桿全數吹倒，眾人驚叫連連急忙扶正，籃籃笑罵：「我講得很浪漫耶，後面的有沒有在聽啦！」

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