香港男星自拍突然情緒崩潰 過去曾緊急送ICU搶救

余德丞是個超級足球迷。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕35歲港星余德丞曾經是TVB當家小生，現在他斜槓演員、主持、體育評論員等多項工作。熱愛足球的余德丞，是英超球隊忠實粉絲，今（22）清晨3點多，歐足總歐洲聯賽冠軍戰在西班牙畢爾包的聖馬梅斯球場舉行，由曼聯對上熱刺，兩隊今年賽績排於中下，力爭歐霸盃獎盃。身為熱刺隊忠實粉絲，余德丞也到現場觀戰。

港星余德丞看球賽神情太過激動，好似中邪。（本報合成照，香港星島日報）

熱刺在賽事進行到第42分鐘先攻進一球，余德丞也忍不住自拍。從畫面看來，余德丞興奮的雙眼通紅，不斷尖叫、狂跳。熱刺打破17年冠軍荒，隊長孫興慜效力十年、累計出場454次後終於一圓冠軍夢，也讓他賽後淚灑球場直呼難忘。身為超級粉絲的余德丞，也跟著又笑又叫，樂到發瘋。

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余德丞也擔任運動評論員。（香港星島日報）

向來是足球狂熱分子的余德丞，除了愛看足球比賽之外，更愛踢足球。2018年他曾經參加業餘足球賽事，但卻在比賽中突然身體不適，被攙扶到場外休息時更出現抽搐、昏迷等狀況，球友緊急報警求助。

事後經醫院搶救後，才發現余德丞休克的原因是心律不整，休養2日後才由余德丞母親發出公開信向外界傳達病情已趨穩定。

余德丞碰上足球相關事情就會情緒異常激動。（香港星島日報）

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