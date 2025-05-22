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娛樂 最新消息

李銘順李銘忠重返《八尺門》拍攝地 胡瓜驚爆「差點入籍新加坡」

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》，每每發布影片都會掀起不小的討論。22日上線的第64集，邀請到新馬影帝李銘順、李銘忠兄弟同框亮相，特別回到戲劇《八尺門的辯護人》的拍攝地——基隆正濱漁港，一同逛魚市場，氣氛輕鬆歡樂。

李銘順、胡瓜、李銘忠近距離欣賞基隆著名海岸岩石景觀。（下面一位提供）李銘順、胡瓜、李銘忠近距離欣賞基隆著名海岸岩石景觀。（下面一位提供）

三人在市場中對各種魚類充滿新鮮感，忍不住大採購，讓李銘順想起當年拍戲時也常在這一帶走走，「記憶一下子都湧上來」。兄弟倆也分享了踏入演藝圈的契機，李銘順感性表示，自己當年幸運遇到貴人鼓勵進入演藝圈，加上新加坡當時僅有一間電視台，容易被看見，後來更被發掘進入模特兒領域。李銘忠則坦言，自己是因為哥哥才進入這行，深受影響。

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胡瓜也加碼分享一段往事，透露自己當年曾被邀請赴新加坡製作節目《老實樹》，雖然酬勞不高，但條件是可以取得新加坡身份，讓他感嘆：「這條件實在太吸引人，我跟新加坡真的很有緣！」

胡瓜的社交技能也在節目中全開，不僅與市場老闆熱情聊天，還主動與餐廳鄰桌客人交流。三人準備享用代客料理時，卻驚訝發現送來的海鮮菜色並非自己購買的，而是當地人熱情招待，讓李銘順與李銘忠直呼感動，也見識到胡瓜的高人氣與台灣人滿滿的人情味。

李銘順、李銘忠兄弟同框現身基隆正濱漁港。（下面一位提供）李銘順、李銘忠兄弟同框現身基隆正濱漁港。（下面一位提供）

節目中，李銘忠也坦白，從小有個在演藝圈頗有名氣的哥哥，壓力難免存在。為了走出自己的路，他選擇發展反派角色，逐漸建立個人特色。胡瓜則笑說自己也想挑戰反派，但「每次逞兇鬥狠，大家還是覺得我很好笑」，只好放棄這個夢想。他也藉自身經驗鼓勵李銘忠，肯定他這幾年的成長與表現。

此外，胡瓜還帶兄弟倆體驗水上自行車，三人皆是初體驗，一邊在海上騎車一邊聊天，近距離欣賞基隆著名海岸岩石景觀，畫面愜意療癒。過程中，李氏兄弟更演起即興橋段，模擬在海上偶遇胡瓜的場景，成功激起演員魂，也為這趟旅程留下難忘回憶。

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