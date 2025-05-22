鄭恩地來台灣自爆腳傷！推李濬榮吃牛肉麵：不知不覺就吃到美食

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《24小時健身俱樂部》開播後在台好評不斷，男女主角跨海受訪影片大公開，李濬榮為戲增重苦練肌肉，真實心聲卻讓鄭恩地笑翻；恩地對台灣的熟悉度與眾不同，不僅向濬榮推薦美食，還透露曾因台灣的魅力而走路走到腳背破皮。

李濬榮（右）、鄭恩地為宣傳《24小時健身俱樂部》接受採訪。（friDay影音提供）

由李濬榮、鄭恩地主演的歡樂療癒韓劇《24小時健身俱樂部》，劇情描述出生時比1.5公斤的啞鈴還輕且遭父母遺棄的男人，用健身證明自己並在世界奧林匹亞先生大賽奪冠後，突然消聲匿跡變成一間老舊健身房的館長，某天遇見了經歷衝擊性的失戀後為了克服挫折、改變身材與人生的女子，兩人在指導健身的過程中，擦出療癒彼此火花的歡樂浪漫故事。

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隨著劇情即將邁入後半段，李濬榮、鄭恩地跨海受訪，同是偶像團體出身的兩人，在談到「對方的反轉魅力」時竟不約而同回答是「爽朗」的特質，李濬榮透露對鄭恩地本來就有爽朗、充滿能量的印象，但實際合作後發覺她真的很聰明，是「出乎意料的爽朗」、「比起平常展現出的一面，她其實有著更開朗的能量」。鄭恩地則表示第一次見到李濬榮時原以為是個很害臊的人，但在拍攝現場時他的能量反而比自己爽朗的一面更充沛，並形容為「我在低電量的時候，很多時候是透過他充飽電」。

李濬榮（後）在《24小時健身俱樂部》中「以手當秤」準確量出鄭恩地體重。（friDay影音提供）

劇中李濬榮只扶了一下差點跌倒的鄭恩地，就能準確說出「62.8公斤」，彷彿擁有「以手當秤」的神奇能力，當被問到會希望在現實生活裡獲得什麼超能力時，李濬榮出人意料地回答「時間快轉」，並解釋道：「只要稍微快轉就好，因為我還滿喜歡吃東西的，有些店候位不是都要等很久嗎，有時候等待的時間其實有點痛苦，那時候只要直接快轉，快轉到我前面只剩一組人就好，這一點時間我還是可以等的」，讓鄭恩地對他「務實」的回答感到既意外又肯定。

《24小時健身俱樂部》鄭恩地。（friDay影音提供）

身為Apink成員的鄭恩地從出道至今已多次造訪台灣，當被問到「若濬榮來台灣，會推薦他哪些美食和地方」時，鄭恩地的回答也和大部分的韓星有點不一樣，「我會推薦水餃或牛肉麵，尤其有間牛肉很好吃的店。但我不太清楚店名，都是被帶過去的，不知不覺間就在吃著好吃的東西了。我本來就不太會出門逛，但因為牛肉麵很好吃，所以有吃過幾次」。

在談到台灣的魅力時，她則回答是「很適合走路」，並透露了不為人知的經驗：「有一次偶然穿著拖鞋走在路上，風很舒服、天氣也很好就開始走了，雖然走到腳背都破皮了，但因為氣氛很好所以很享受。」

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兩人這次為了拍攝《24小時健身俱樂部》都有刻意改變身材，當被問到「為了作品會願意增胖15公斤還是減重15公斤」時，同時給出了恰恰相反的答案。李濬榮選擇減重是因為「增重更難」，而且「要以吃得乾淨的方式增重是非常辛苦的」，他還以這次為戲增重的經驗為例，「我寧願1天吃1次白飯跟雞胸肉就好」，並打趣地說：「我愛我自己，我要以我現在這副模樣生活」逗得鄭恩地哈哈大笑。

而鄭恩地選擇增重的原因，是覺得減重可能會對健康帶來許多危害，「至少增重能以健康一點的方式去做」，「如果是慢慢瘦下來的當然好，但減重15公斤，基本上聽起來就感覺不太健康，所以我覺得增重15公斤比較好」。

《24小時健身俱樂部》李濬榮。（friDay影音提供）

劇情方面，本週藉由都賢重（李濬榮飾）幫助李美蘭（鄭恩地飾演）克服「健身倦怠期」的過程，讓觀眾一窺男主角的身世以及為何會消聲匿跡變成老舊健身房館長的緣由，兩人也因此療癒了彼此心中的傷痛，但就在看似一切發展順利的當下，當初狠心拋棄賢重的「前女友」卻赫然找上門來了！才剛走出心理陰影的館長要如何應對，他和美蘭之間若有似無滋長中的情愫又會發生怎樣的變化呢？《24小時健身俱樂部》每週三、四於friDay影音更新。

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