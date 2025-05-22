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王文洋桃花朵朵開 此生究竟最愛誰？

企業家王文洋桃花不斷，最近又與宋小姐鬧上法庭。（本報資料照，記者王藝菘攝）企業家王文洋桃花不斷，最近又與宋小姐鬧上法庭。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台塑集團創辦人王永慶長子、企業家王文洋，近日又深陷私生子疑雲。王文洋第一任妻子陳靜文為他生下兒子王泉仁、女兒王思涵，最後於2007年病逝。在王文洋與陳靜文婚姻期間內，曾於1995年爆發與呂安妮婚外情事件。沒想到這次又有宋姓女子提告，可見王文洋感情生活豐富。名嘴許聖梅也表示自己多年前曾在餐會問過王文洋本人此生最愛誰，當時得到的答案讓人詫異。

宏仁企業集團總裁王文洋（右）緊握著呂安妮（右二）的手。（駐日特派員張茂森攝）宏仁企業集團總裁王文洋（右）緊握著呂安妮（右二）的手。（駐日特派員張茂森攝）

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許聖梅在《新聞挖挖哇》YouTube頻道透露，自己多年前曾經在一場餐會當中，與王文洋恰好坐在一起，許聖梅閒聊問起：「總裁，你覺得你這輩子最愛誰？」，王文洋則回答：「我這輩子還沒有碰到我的最愛。」

王文洋第一任妻子陳靜文，於2007年病逝。（翻攝自臉書）王文洋第一任妻子陳靜文，於2007年病逝。（翻攝自臉書）

許聖梅指出，王文洋跟元配陳靜文是在國外唸研究所的時候認識，完成學業後，王文洋到陳靜文家作客，就這麼把婚事定了下來。曾經在新聞上鬧得沸沸揚揚的「師生戀」女主角呂安妮，在王文洋眼裡兩人是在學校認識「是有一個緣分的，跟刻骨銘心的愛情也不一樣」。

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