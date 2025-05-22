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韓國BL神漫《夜畫帳》改編真人版！腐女全嚇傻了：19禁怎麼拍

《夜畫帳》香豔的床戲畫面是該部漫畫的亮點。（翻攝自X）《夜畫帳》香豔的床戲畫面是該部漫畫的亮點。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國BL漫畫《夜畫帳》紅遍全球，今天（22日）傳出即將推出真人版短劇，引發軒然大波，因為該部漫畫18禁的床戰畫面可不少。

《夜畫帳》自2019年開始連載，目前已經完結，也預計將推出外傳，該部漫畫堪稱韓國代表性BL漫畫，不但有劇情且被大讚「肉很香」，自連載以來人氣一直居高不下，幾乎是榜首，明明已經完結，最近還是登上日本BL網漫排行榜第一名。《夜畫帳》故事講述背景在古代朝鮮，貧窮的春畫家白羅謙與貴族少爺尹勝浩的愛恨糾葛，前期白羅謙待遇宛如性奴，後期尹勝浩悔悟，兩人迸出愛火。

《夜畫帳》講述貴族少爺尹勝浩與白羅謙的愛情故事。（翻攝自X）《夜畫帳》講述貴族少爺尹勝浩與白羅謙的愛情故事。（翻攝自X）

沒想到今天韓媒報導，有多位演藝圈相關人士透露，《夜畫帳》將製作成每集2分鐘的真人短劇，目前正在進行試鏡和前期製作，目標是6月開拍。消息一出嚇壞不少「腐女」，紛紛表示，「蛤！？」、「這麼好的作品應該動畫化，真人版只是自取其辱」、「這麼露骨是要拍什麼」、「這部漫畫去掉19禁，還要看什麼」、「不管演員是誰都會被罵吧」、「95%都是19禁，剩下5%要幹什麼」、「這麼有名的作品不要拍真人啦」、「19禁不拍，不如不要拍了」。

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