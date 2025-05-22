《男公館》5帥炸出「行走腹肌牆」 520影片秒破百萬點閱

〔記者傅茗渝／台北報導〕由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人的《男公館》，歷經三個月拍攝，終於殺青。殺青宴當天，張立昂、羅宏正、石知田、周予天、李千娜、邱偲琹、周曉涵、林輝瑝、孫沁岳等演員齊聚，文策院董事長蔡嘉駿也特別到場致詞打氣。投資夥伴聯合文創、世詮多媒體、萬達超媒電視、風暴國際、合名實業、建驊投資皆到場力挺，遠在杜拜的吳思賢與峇厘島的謝承均也跨海連線同慶。

《男公館》主視覺海報公開。（達騰娛樂提供）

當天同步釋出的「520男公館我愛你」短影音立刻衝破百萬觀看，官方釋出五帥肌肉合照，更讓粉絲直呼「太養眼」，網路瞬間暴動。

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製作人陳奕在殺青宴上感性表示：「謝謝拍戲期間每天滿滿的應援探班，演員們雖然不能享受粉絲及親朋好友每天不斷的美食應援，但有你們的加油，就是我們最大前進的力量，也特別感謝亦師亦友的郝導，在製作上傾囊相授，讓我在溝通與執行過程中更快上手，不僅兼顧預算控管，更在效果呈現上達到出乎意料的精彩平衡。監製正芬姐與Ben哥最大的後盾，大川大立的楊總提供最棒的影棚與器材，讓我們拍出與不同以往的影集視覺美學。」

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演員們也有感而發，周予天表示：「最大的收穫就是多了一群像是家人們的好戰友！男公館是自己拍過最累卻也最有趣的一部作品。」石知田則說：「陳奕既貼心又殘忍，近9個月的時間，確實看到每個人身材突飛猛進，還有演技的大突破。」他也特別提到：「他給了我很多健身動作上的建議，還幫我設計運動課表，在卡關期如何有效刺激、給身體一個muscle shock，讓身體嚇出生長激素。」

從偶像劇常見的霸總形象轉型，《男公館》讓張立昂有了新挑戰，他笑說：「從百日訓練營到殺青最大的心得是：原來全身痠痛每天吃雞胸肉花椰菜真的會瘦很快，最期待晚上的芝麻口味蛋白粉牛奶，希望之後可以身材好到可以偶爾喝珍奶也都沒關係。」更坦言：「這段日子把我們每個人都逼到一個新境界。有時候凌晨還在背詞、做核心運動、排戲，眼神已死，但心還活著。我想我們不是在演，是一起經歷一場很好笑又很熱血的修行。」

《男公館》殺青釋出肌肉照，（上排左）周予天、陳奕、張立昂、（下排左）石知田、羅宏正苦練9個月成果曝光。（達騰娛樂提供）

520短影音釋出後，有粉絲笑稱「穿太多了」，羅宏正則說：「我覺得胃口是不是都被小樂養壞了。」他也感性補充：「最感動的是每一位有經驗的演員們都會毫不吝嗇地傾囊相授。」林輝瑝感謝夥伴們在他落後進度時用行動支持；孫沁岳雖未露身材，但全程投入訓練，「跟著一起熱血，更期待在螢幕中看到男公關們努力的最佳成果。」

目前《男公館》已進入後製階段，由於主演群皆為會唱會跳的偶像劇男主角，粉絲也敲碗希望他們能組團出道。對此，製作人陳奕也表示將持續與團隊努力，希望《男公館》能儘早與觀眾見面。

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