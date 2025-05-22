王文洋遇上見錢眼開貪財妹 網紅兩性專家笑：下錯棋

企業家王文洋再鬧出緋聞。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台塑集團創辦人王永慶長子、現年74歲的企業家王文洋緋聞不斷，多年前與呂安妮鬧出師生戀，不惜與王永慶翻臉。如今再冒出女學生自稱大學時遭王文洋包養病產子的宋姓女子。對於臨老頻入花叢的王文洋，兩性專家欣西亞也提出看法，她認為：宋小姐母女太貪財，反而下錯棋。

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比王文洋小超過40歲的學生妹宋小姐帶著5歲的孩子想「認祖歸宗」遭阻止，成為王文洋與宋小姐撕破臉的導火線。外傳王文洋原本承諾會給宋小姐每年200萬扶養孩子，直到孩子20歲，總計4000萬元，但宋小姐卻想一次領足，更聯合母親一起提告王文洋追討這筆錢，看得欣西亞哈哈大笑，覺得：王文洋這個人不爭反而才能拿到錢。

兩性專家欣西亞認為宋小姐與宋媽媽下錯棋，只會影響到自己。（翻攝自臉書）

欣西亞相信王文洋一定真的有付錢給宋小姐，她認為「宋小姐應該也已拿到一千萬，再加上收到的禮物，以大學生的身分來說，金錢收入上的確贏過許多同輩」。欣西亞也更進一步指出「無論王和宋的關係為包養還是感情交往，如果宋小姐和宋媽媽（因為是宋媽媽提告）知道他是王文洋，#見獵心喜想要挖更多錢 那我覺得母女倆沒做足功課」。

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欣西亞舉例「王文洋多年前接受沈春華訪問時，曾誇讚女友兼小三的呂安妮說：她再元配王靜文在世和過世時，從來沒有明示或暗示說要結婚」因此，她推論王文洋不喜歡被強迫和被要求，心態明顯是「我想給妳我自然會給」。

王文洋從元配王靜文過世後就一直保持單身，宋小姐出來鬧其實沒什麼法律上的問題，頂多讓大眾吃瓜看戲，沒想到宋小姐與宋媽媽竟然選擇「威脅、施壓、爆料」真的使錯招，更直戳「他用情至深的呂安妮都沒有主動開口要求了，妳們對他施壓，弄巧成拙的可能性很大」並偷臭這樣惡搞拿到金額只會更少，而且再次凸顯「做功課很重要」。

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