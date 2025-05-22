台灣男星街頭被外國人搭訕 融入法式生活笑喊「下次把英文練好」

夏騰宏在坎城影展台灣之夜與日本名導是枝裕和（左）相見歡。（夏騰宏提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台法合製電影《左撇子女孩》入圍第78屆坎城影展「影評人週」，演員之一的夏騰宏在影展期間馬不停蹄跑活動，驚喜直擊偶像瓦昆菲尼克斯、小古巴古丁，更在台灣之夜與是枝裕和、林志玲相見歡。他開心表示：「很開心可以跟這麼多厲害的人在同一個場合，有種好像再進一步就能跟他們合作的感覺。」

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為了坎城首映，平時打扮隨興的夏騰宏難得盛裝出席，身穿義大利ZEGNA紅毯系列西裝，紳士造型獲讚「有打扮果然有差」。活動之餘，他愛上法國街頭風景，常獨自坐在彩券行門口「一邊曬太陽、一邊看電視轉播賽馬」，他笑說：「我不喜歡人多的地方，這樣的生活很放鬆。」

夏騰宏在坎城沒事就去海邊曬太陽。（一束光影藝提供）

《左撇子女孩》在坎城首映後獲得觀眾長達8分鐘掌聲，夏騰宏感動表示：「我發現這邊的觀眾很直接，喜歡就會一直鼓掌，不喜歡可能看一半就走了。」他飾演檳榔攤老闆一角，為戲狂嗑檳榔，「吃到都心悸了！」台灣之夜也有不少觀眾主動向他討論劇情，「為什麼這個角色會做這個決定」，反應熱烈。

平日隨興的夏騰宏，秒融入悠閒的法式生活。（一束光影藝提供）

初次造訪歐洲的他，對當地人的熱情印象深刻。他笑說有外國人主動搭訕，即使他以英文不好婉拒，對方竟回：「沒關係，我們可以用眼神交流。」讓在旁的導演鄒時擎忍不住偷笑。談到此行最大收穫，夏騰宏說：「世界很大，想學習的東西很多，下次來我一定要把英文練好。」

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