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《左撇子女孩》坎城獲雙獎！導演哽咽喊話「讓世界看見台灣」

林嫣（左起）、馬士媛、張允曦、夏騰宏仍在坎城見證電影《左撇子女孩》獲榮耀。（左撇子女孩劇組提供）林嫣（左起）、馬士媛、張允曦、夏騰宏仍在坎城見證電影《左撇子女孩》獲榮耀。（左撇子女孩劇組提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台法合製電影《左撇子女孩》入選第78屆坎城影展「影評人週」競賽，於法國時間21日晚間揭曉賽果，榮獲鼓勵優秀影片發行的「甘氏基金會獎」及觀眾票選的會外獎「金鐵道獎」兩獎肯定。台裔導演鄒時擎在台上領獎時，雖然一向給人酷酷印象，卻難掩激動情緒，不僅哽咽致詞，更以中文打趣開場緩解緊張，場面溫馨動人。

現場一同見證榮耀的還有演員馬士媛、「小8」張允曦、夏騰宏與林嫣等人，導演鄒時擎當晚一登台就用中文說：「我要先講中文」，接著以英文讚美現場翻譯團隊「大會的翻譯人員很厲害，也許中文也難不倒他們」，以幽默破冰讓現場笑聲四起，台下馬士媛大喊「We love you！」（我們愛妳！）熱情力挺導演。

《左撇子女孩》劇組典禮後開心自拍合照。（左撇子女孩劇組提供）《左撇子女孩》劇組典禮後開心自拍合照。（左撇子女孩劇組提供）

鄒時擎在感謝台灣各界支持時哽咽落淚，會後更坦言：「得不得獎是其次，重要是讓台灣電影被全世界看見。能入選坎城影評人週就是莫大的榮幸，很高興與台灣的劇組一起慶祝，一起共襄盛舉，讓台灣被全世界看見。」

電影同步獲得由鐵道員及觀眾組成的「金鐵道獎」最佳長片獎，更令電影的團隊驚喜萬分。小8一得知得獎消息便立刻查詢獎項內容，開心表示：「知道這是觀眾投票選出的獎項，代表坎城觀眾不只喜歡，還看得懂，真的非常驕傲。」林嫣與夏騰宏也對觀眾的熱烈支持表達感謝，馬士媛則說：「如果有觸動到觀眾每一份心的話，那就夠了，這是我們覺得最值得的一件事。」

電影《左撇子女孩》在第78屆坎城影展「影評人週」競賽，榮獲鼓勵優秀影片發行的「甘氏基金會獎」及觀眾票選的會外獎「金鐵道獎」兩項肯定，導演鄒時擎領獎致謝。（左撇子女孩劇組提供）電影《左撇子女孩》在第78屆坎城影展「影評人週」競賽，榮獲鼓勵優秀影片發行的「甘氏基金會獎」及觀眾票選的會外獎「金鐵道獎」兩項肯定，導演鄒時擎領獎致謝。（左撇子女孩劇組提供）

雖然因為工作提早返台，蔡淑臻與黃鐙輝未能親臨現場，仍透過訊息表達喜悅與感謝。黃鐙輝感性表示：「《左撇子女孩》是一道堅貞不屈的火炬，很榮幸能成為左撇子女孩的火種！」蔡淑臻則說：「感謝導演和整個團隊的信任，將這個重要的角色交給我，」她也感謝觀眾與評審的支持，「讓我在片中三母女的故事更有力量！」

《左撇子女孩》此次於坎城抱回雙獎，除了獲得甘氏基金會發行支持，更以其關懷社會議題的現實風格，獲得「金鐵道獎」青睞。該獎雖屬會外獎，卻被視為反映觀眾民意的重要指標。片商已積極與法國代理洽談發行，導演鄒時擎期盼電影能於年底與台灣觀眾正式見面。

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