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太尷尬 林更新抱不動趙麗穎 李銘忠對木箱洩情慾

林更新《與鳳行》公主抱趙麗穎成功雪恥。（中天娛樂台提供）林更新《與鳳行》公主抱趙麗穎成功雪恥。（中天娛樂台提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕就算是專業演員在現場也會有許多尷尬時刻，當年拍攝《楚喬傳》抱不動女星趙麗穎的林更新，這次終於靠新戲《與鳳行》扳回顏面；曾入圍金鐘獎迷你劇集與哥哥李銘順爭奪獎座的李銘忠也在《死了一個娛樂女記者之後》跟木箱上演情慾戲，讓他坦言：覺得奇怪。

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因飾演《步步驚心》「十四阿哥」爆紅的林更新，過去合作《楚喬傳》時竟然在一場公主抱趙麗穎的戲滑鐵盧，人高馬大的林更新竟然抱不動40幾公斤的趙麗穎，還崩潰大喊：「少吃點飯」，狼狽模樣讓人印象深刻。這次在新戲《與鳳行》當中，林更新洗心革面，變得男友力爆棚，面不改色輕鬆爆起趙麗穎，還抱了2分多鐘，成功雪恥。

李銘忠（右）在《死了一個娛樂女記者之後》表現精湛演技，但跟木箱演技讓他印象最深刻。（本報資料照，記者胡舜翔攝）李銘忠（右）在《死了一個娛樂女記者之後》表現精湛演技，但跟木箱演技讓他印象最深刻。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

演員李銘忠也在《死了一個娛樂女記者之後》裏頭飾演媒體大亨，戲裡有不少親密場景。專業的李銘忠說，每次演親密戲之前都會跟對手演員溝通，他覺得這是最基本的尊重，可是在《死了一個娛樂女記者之後》導演一舉動讓李銘忠傻眼。他說：「導演就丟了一個木箱給我，叫我跟它運動，我眼神兇狠地看著它，我尷尬也怕工作人員尷尬」。而且和木箱上演情慾戲更是讓李銘忠渾身上下不舒服，是他演藝生涯中難得的尷尬名場景之一。

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王安宇（右）在《夢回》戲裡對李蘭迪（左）一見鍾情。（八大電視提供）王安宇（右）在《夢回》戲裡對李蘭迪（左）一見鍾情。（八大電視提供）

古裝劇《夢回》當中，女主角李蘭迪飾演一名熱愛歷史故事的上班族，因緣際會之下穿越回清朝，並捲入皇室鬥爭。李蘭迪在戲裡踩著花盆鞋在王府裡奔跑，但因花盆鞋非常考驗平衡感，李蘭迪說：「跑著跑著，我就摔了一個狗吃屎，好像腿摔青了吧！」當時身邊的人都憋著笑，怕笑場，只能強裝鎮定扶著她。

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