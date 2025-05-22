滴妹長髮消失！極短髮男生頭造型 全網驚艷：帥爆了

滴妹擁有甜美清新的外型。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「滴妹」擁有鄰家女孩的清純氣質，早期和哥哥「阿滴」合作拍攝英文教學影片走紅，近期則專注經營自創手搖飲品牌，但仍不時透過社群分享生活點滴。日前她罕見以極短髮造型現身鏡頭前，讓網友紛紛驚呼「太帥了！」

滴妹罕見以短髮示人。（翻攝自IG）

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滴妹平時多以一頭及腰長髮示人，日前她在IG上傳一支盲測可樂挑戰的影片，畫面中可見她身穿花襯衫搭配牛仔褲登場，但最引人注目的，是她那一改以往的短髮造型。原來這是滴妹為了拍攝工作而戴上的假髮，沒想到卻意外大獲好評，網友紛紛大讚「救命太帥了吧」、「天哪這髮型超好看」、「短髮滴妹我看到最後面才認出來，好看」。

滴妹短髮造型大獲好評。（翻攝自IG）

隔天，滴妹更上傳另一張男生頭的全身照，只見她身穿米色毛衣內搭藍色襯衫，下半身搭配牛仔褲，整體風格酷帥有型。她也在文中幽默寫下，「昨天一直被問這個男生的聯絡方式，他還沒有IG啦，該叫他創帳號嗎？」

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