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娛樂 最新消息

佐藤健開金口宣布「新身分」 5000臨演見證大場面誕生

佐藤健主演全新音樂影集《玻璃之心》。（Netflix提供）佐藤健主演全新音樂影集《玻璃之心》。（Netflix提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕佐藤健在全新日本音樂影集《玻璃之心》化身主唱藤谷直季，領銜的四人樂團TENBLANK登台演出，該劇今搶先曝光前導預告與角色海報，率先展現這部影集中充滿溫暖與悸動的視聽享受。

預告開場即見佐藤健率四人樂團TENBLANK登台演出，該場景動員超過5000名臨演、12台攝影機拍攝，是日本戲劇史上規模最大的現場表演場面之一，營造出極具臨場感與震撼力的氣氛。

除了佐藤健，其他樂團成員包括町田啓太飾演的吉他手高岡尚、志尊淳飾演的鍵盤手坂本一志、以及宮崎悠飾演的女鼓手兼女主角西條朱音，他們皆經過嚴格、扎實的音樂訓練，只為呈現最真實的現場樂團演出。

《玻璃之心》前導海報。（Netflix提供）《玻璃之心》前導海報。（Netflix提供）

《玻璃之心》描繪主角藤谷在與魅力十足的對手樂團OVER CHROME的主唱Toya Shinzaki（菅田將暉 飾）之間的音樂交鋒中成長蛻變，並捲入業界權勢製作人的陰謀中。

過程中，樂團成員彼此扶持，情感加深，成為命中注定的夥伴。劇中主打曲《Crystalline Echo》由飛內將大作曲、野田洋次郎作詞，是他為TENBLANK創作的多首歌曲之一。

此外，新公布的演員陣容還包括唐田英里佳飾演TENBLANK的經紀人Miyako Kai、竹原Pistol飾演Genji Kamiyama、高石明里飾演歌姬Yukino Sakurai，藤木直人飾演忌妒心強的音樂製作人Ichidai Isagi，山田孝之則飾演Takaoka曾經所屬的知名搖滾樂團主唱，陣容非常豪華。《玻璃之心》於7月31日在Netflix獨家上線。

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