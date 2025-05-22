趙麗穎才傳熱戀台灣導演！全新身分曝光

趙麗穎（左）、蘭西雅在《向陽•花》中有精彩的對手戲。（滾動工作室提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國女星趙麗穎最近傳出與出身於緬甸的台灣導演趙德胤熱戀，不過雙方目前尚未證實。只是趙麗穎似乎事業愛情兩得意，她首次擔綱電影出品人的作品《向陽•花》除了在明天（23日）於中國串流平台上線之外，電影也將在5月29日於香港上映。

由馮小剛執導現實主義題材電影，趙麗穎領銜主演，從影以來，首度挑戰粗悍、爛命角色，聯同蘭西雅、啜妮 、王菊 、程瀟 、王嘯宇 、錢漪等出演之新作《向陽•花》將於5月29日香港上映。此片是馮小剛與趙麗穎相隔19年後再度合作，趙麗穎從監製一路成為出品人，除了在《向陽•花》升格電影出品人外，她在戲劇《在人間》也掛聯合出品人，讓不少粉絲都為她感到開心。

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趙麗穎在《向陽•花》有很大的突破。（滾動工作室提供）

中國名導馮小剛與趙麗穎相隔19年後再度合作，現實主義題材電影新作《向陽•花》講述四位刑滿釋放女囚如何困境求生，趙麗穎飾演的高月香為給女兒購買價值20萬的人工耳蝸，鋌而走險，被判刑入獄，卻因這段經歷結識了黑妹（蘭西雅飾）、鄧虹（啜妮飾）、胡萍（王菊飾）及郭愛美（程瀟飾）。她們雖然性格不同，但卻都有「和生活硬碰硬」的態度。不服輸、不認命的她們，面對命運挑戰一路為彼此撐腰，向陽而生。

趙麗穎也是《向陽•花》的出品人。（翻攝自微博）

不同於以往形像，趙麗穎這次在《向陽•花》中的角色有很大突破，為了患有聽障的女兒不惜拼命，在角色設計上顯得粗獷，甚至凶狠，讓觀眾看到一個不一樣的她。

其中一場為了幫戲中出生入死的姊妹黑妺脫離魔掌，狠狠的展開了一場腥血搏鬥，過程中其目露凶光的眼神，讓人膽寒，馮導完全將趙麗穎狠和恨的情緒表露無遺，一次演技上的突破，再次刷新銀幕形象。趙麗穎為了演出這個聽障兒童媽媽角色，更特地去學習手語，讓她與戲中小孩互動時，效果更生活化。

馮小剛暌違19年再度與趙麗穎合作，拍攝電影《向陽•花》。（翻攝自微博）

趙麗穎這次除了領銜主演之外，更是影片出品人之一，其實她與馮導兩人19年前就已結緣，2006年趙麗穎參加「雅虎搜星」選秀就是馮小剛組的冠軍，之後演出馮小剛執導的廣告，從此踏入演藝圈，而《向陽•花》是兩人首次在大銀幕搭檔，令人期待。

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