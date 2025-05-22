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娛樂 最新消息

蔡沐妍昔怒槓小S遭出征神隱 消失1年突重啟臉書

蔡沐妍（右）先前為護女槓上小S（左），卻反遭網友炎上。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）蔡沐妍（右）先前為護女槓上小S（左），卻反遭網友炎上。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星蔡沐妍去年帶女兒上節目《小姐不熙娣》表演大提琴，因不滿主持人小S脫口「這是可以表演的嗎？」氣憤發文批評，沒想到卻反遭網友炎上，她也因此關閉社群神隱1年，昨（21）重啟臉書曝光近況。

蔡沐妍昨日在臉書發文表示，為了審核廣告主，用電腦摸索了40分鐘，還登入了各種備用帳號後，意外發現「這個粉專竟然還在…打開自己看一下心臟都漏停了好幾拍，畢竟最後的貼文停留在一年前被罵爆的moment。快速的刪掉那些後，自己翻閱了這些過去。」

回顧這一年多以來，蔡沐妍也自豪自己成長了不少，除了體重降到新低50.8公斤、體脂率達21％，自己也開始接觸股票和債券投資，直呼「忽然覺得跟這位蔡沐妍小姐，好像是兩個不同的人。」提到自己目前已經在經營新的粉絲專業，IG則依舊沒變，「還有興趣突然迷路找不到我的，歡迎來找我。」

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