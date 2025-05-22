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日樂團Klang Ruler七月赴寶島 喊話想見台灣這女神

Klang Ruler將於布7月6日將在華山 Legacy辦專場演出。（寬宏提供）Klang Ruler將於布7月6日將在華山 Legacy辦專場演出。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新銳樂團Klang Ruler於上週在日本演出結束時，宣布7月6日將在華山Legacy舉辦首次台灣專場演出。主唱yonkey表示：「我們非常期待這次的演出，能夠與台灣的樂迷們近距離接觸，感受彼此的熱情。」

Klang Ruler由Z世代音樂人組成的新銳日本樂團，融合R&B、city pop、hip-hop與電子元素，打造出時而輕柔、時而律動感十足的都市音樂風格。

Klang Ruler將於布7月6日將在華山 Legacy辦專場演出。（寬宏提供）Klang Ruler將於布7月6日將在華山 Legacy辦專場演出。（寬宏提供）

團員除了身兼製作人與主唱yonkey，還包括女主唱やすだちひろ、貝斯手かとたくみ、鼓手SimiSho以及吉他手Gyoshi。樂團名「Klang Ruler」意為「聲音的統治者」，展現他們企圖以獨特的音樂語言統領Z世代潮流的抱負。

Klang Ruler去年9月參加在台北流行音樂中心舉辦的JAM JAM ASIA音樂節，當時翻唱自黑色餅乾的經典名曲《Timing》，喊話想見到徐若瑄本人，希望早日能實現。

《Klang Ruler LIVE HOUSE TOUR 2025 in TAIPEI》門票將於5月26日上午11點開搶，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

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