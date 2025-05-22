人妻外遇公公小叔！偷吃「3人父子丼」被抓姦在床

韓國人妻偷吃公公、小叔，讓大家超驚訝。（示意圖，非當事人，翻攝自PIXABAY）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一集訪問到法官鄭賢淑，她透露離婚一大部分與外遇脫不了關係，還爆料曾經看過一個案例，人妻竟然外遇公公和小叔，大吃「父子丼」，實在有夠誇張。

鄭賢淑是隸屬於大邱家事法院慶州分院的法官，主要負責離婚、青少年犯罪及家庭暴力等等案件，透露「兩願離婚」光是一天就有130件，她指出最常見的離婚原因就是外遇出軌，「有很多讓我不敢相信是現實，比電視劇還誇張。」

請繼續往下閱讀...

鄭賢淑法官（中）爆料，人妻搞上小叔、公公的離譜故事。（翻攝自friDay影音）

她回憶起一起案件，一對夫妻是校園情侶，愛情長跑多年，但妻子多次腳踏兩條船，但被老公發現之後就會立刻道歉，這位老公一度有考慮要不要結婚，但還是被妻子的甜言蜜語說服，最後步上婚姻殿堂。妻子非常顧家，對婆家也非常好，跟公婆、小叔都相處得很好，所以夫妻倆常常回距離不遠的婆家，丈夫也會把太太放在婆家就出門了，沒想到卻種下外遇的種子。

結果有一天公公打開房門目擊到小兒子和媳婦的不倫現場，公公卻自然的關上門，默默地說「趕快整理出來」就關門離開了，後來才知道原來公公與媳婦也有染。鄭賢淑表示：「所以公公當下才沒有說要停下或者說些什麼，因為他自己也有問題。即使發生這件事，有一天妻子又和小叔外遇，這次被丈夫發現，妻子就拋下孩子離家出走了。」所以丈夫才提出離婚訴訟。

劉在錫（左）、曹世鎬驚訝到說不出話來。（翻攝自friDay影音）

最後雙方離婚，劉在錫、曹世鎬以及現場工作人員都露出驚愕的表情，曹世鎬更直呼「連電影都很難這樣寫，連要寫成劇本都很困難了。」鄭賢淑指出，其實這樣聽起來難以寫成劇本的案件，在家事法院很常見。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法