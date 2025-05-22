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娛樂 最新消息

「古裝女神」中箭身亡重生改變命運 勇敢退婚智鬥惡毒嬸嬸

張晚意（左）在《似錦》如願抱得美人歸。（愛爾達電視提供）張晚意（左）在《似錦》如願抱得美人歸。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張晚意、景甜主演古裝劇《似錦》，因劇情節奏緊湊，再加上結合重生、復仇、探案等多元素題材、話題不斷。

《似錦》劇情改編自同名小說，講述東平伯府四小姐「姜似」景甜前世因家道中落而受盡羞辱，在與榮陽長公主對峙時，忽然被所愛之人「余七」張晚意一箭射中心口、身亡，重生後的她決心改變命運，不僅勇敢地掙脫舊日婚約，靠著自己的預言和蠱術能力，智鬥惡毒的嬸嬸。景甜和少年將軍張晚意再次相遇，張晚意上輩子因誤殺景甜，選擇奉獻自己的生命與記憶，換回景甜重生的機會，兩人解開前世誤會，攜手改變姜家的不幸，共同維護大周的和平與安穩。

張晚意（右）、景甜（左）在《似錦》大婚。（愛爾達電視提供）張晚意（右）、景甜（左）在《似錦》大婚。（愛爾達電視提供）

景甜在《似錦》古裝造型唯美，被譽「天選古裝女神」。（愛爾達電視提供）景甜在《似錦》古裝造型唯美，被譽「天選古裝女神」。（愛爾達電視提供）

「古裝劇女神」景甜在《似錦》飾演的「姜似」在浴火重生後，不但勇敢退婚、智鬥惡毒嬸嬸，改寫自己和家人的悲慘命運，堅強又充滿智慧的形象備受劇迷喜愛和支持，她也曾在訪問中提到自己很喜歡「姜似」這個角色，如果現實生活也有機會能夠重來一遍的話，還是會想要當演員，但如果要選不同職業的話，則是最想開一間美食店，因為自己比較愛吃。

張晚意（左）、景甜（右）在《似錦》有多場唯美吻戲。（愛爾達電視提供）張晚意（左）、景甜（右）在《似錦》有多場唯美吻戲。（愛爾達電視提供）

至於會接下這部戲的契機，景甜說：「首先這個劇本相當吸引我，再來就是片方跟我說男主角是『張晚意』，所以我就決定接了。」坐在一旁的張晚意聽聞則馬上回應：「這也是我選擇這部戲的原因，就是因為女主角是景甜。」兩人互動從劇中甜到劇外。

張晚意（右）在《似錦》分飾兩角「鬱錦」和「餘七」。（愛爾達電視提供）張晚意（右）在《似錦》分飾兩角「鬱錦」和「餘七」。（愛爾達電視提供）

景甜在《似錦》重生復仇霸氣十足。（愛爾達電視提供）景甜在《似錦》重生復仇霸氣十足。（愛爾達電視提供）

張晚意近年憑藉《長相思》、《錦繡安寧》精湛演技圈粉無數，總是被網友笑稱他的感情線不是「誤傷心上人」就是「愛妹」，對此他幽默回說：「又爭又搶有機會得到愛情，但不爭不搶的話就完全得不到了！但如果有機會二搭的話，期待能演個不爭不搶就能得到愛情的角色。」景甜笑著回說：「那這次換我又爭又搶好了，其實我也很期待這樣的劇本，感覺可以把他之前用過的招數拿出來用，搞不好可以搶得快一點。」

張晚意在《似錦》古裝扮相帥氣。（愛爾達電視提供）張晚意在《似錦》古裝扮相帥氣。（愛爾達電視提供）

雖說《似錦》是張晚意和景甜首次搭擋演出，但兩人絕佳的默契和演技也讓不少劇迷大讚「天選CP」，在一次的宣傳活動上，現場粉絲對兩人激情大喊：「張晚意之後不用再當小苦瓜了，因為你的甜（景甜）來了！」張晚意嘴甜告白：「跟我想的差不多！因為有了景甜，所以這部戲也特別甜！」。 《似錦》5月23日起週一至週五晚間7點愛爾達綜合台播出。

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