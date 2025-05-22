空姐爆知名女星難搞惡行 身分線索曝「主播轉藝人」

空姐Hsuan爆料某前主播女星的難搞行徑。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名有8年資歷的空姐「Hsuan」日前上節目《后宮歐買尬》分享工作甘苦談，點名一位台灣知名女星「超難搞」，令全機組的空服員都避之唯恐不及。

Hsuan透露，當時該航班飛往上海，全程只需一個多小時，而該女星拿到菜單後，竟把所有調酒都點了一遍，還額外要求特調，「比如冰塊要幾顆、然後糖要多少，奶要幾分之幾這樣」等要求。誇張的是，總共6、7杯的調酒到齊後，女星每杯只喝了一口就再也沒有動過。

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Hsuan見狀後，除了覺得有點浪費，同時也擔心「一遇到亂流，我們也會怕會不會倒，然後倒到她的名牌包，或是衣服上面」，但對方始終不願意收拾，直到飛機降落後，空服員才得以將桌上的飲品全部收走倒掉。不過Hsuan也補充對方一直都保持禮貌的態度，只是行徑令人覺得匪夷所思，至於該女星的身分，Hsuan透露對方過去是主播，後來轉型為藝人。

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