家家唱到逼哭他！沉寂6年「一度音直跳八度」強勢回歸

〔記者陽昕翰／台北報導〕靈魂歌姬家家推出新專輯，以七〇年代靈魂樂打造全新風貌，其中的新歌《你給我的》由阿蘭AC譜寫，阿蘭透露這首歌旋律難度很高，「一度音直跳八度」的設計極具挑戰性，當初聽到家家演繹後，讓他驚豔直呼：「會哭！」

家家推出新專輯《你給我的》，橫掃榜單奪下「五冠王」。（相信音樂提供）

家家表示，這首歌給了她「勇氣」，每次自己聽都會鼻酸，感謝阿蘭AC寫出這麼動人的旋律。

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相隔6年發片，家家的新專輯一舉奪得「五冠王」佳績，她橫掃HITO中文排行榜、飛碟聯播網華語排行榜、iTunes專輯榜與Apple Music熱門專輯榜冠軍，同名主打歌也迅速拿下KKBOX即時榜冠軍，被看好是明年金曲獎歌后的熱門人選。

家家也再度與影視作品合作，替喜劇《喝酒吧！笨蛋》獻聲，劇集與家家共同推出「靈魂三部曲」，包括以同名主打歌《你給我的》揭開序幕；家家與麋先生主唱聖皓合唱的《你呢》則是宣傳曲；還有節奏輕快的《只管今天》則是「忘掉煩惱練習曲」。

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