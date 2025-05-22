56不能亡！王仁甫單飛開個唱 驚人票房出爐

〔記者陽昕翰／台北報導〕王仁甫在經歷Postm3n、5566等團體之後，今年首度單飛挑戰個唱，沒想到消息曝光門票火速秒殺，不少歌迷都喊話再開一場。

王仁甫將舉辦個人演唱會。（樂心娛樂提供）

出道多年，王仁甫終於要舉辦個人演唱會，6月17日在台北歷史最久Live house的「EZ5」演出。

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王仁甫透露，他與「EZ5」音樂餐廳的老闆認識20多年，之前因為慶生，在餐廳和女兒樂樂一起上台合唱5566的經典歌曲《我難過》，創下超高的觀看次數。

「EZ5」老闆詢問王仁甫要不要乾脆來開一場，他經過考慮後決定接受挑戰，如今秒殺後是否加場，王仁甫認為Live house的舞台大小跟過去演唱會不同，必須更近距離面對觀眾，之前沒有這樣經驗的他，感到有些緊張，決定先嘗試一場再說。

此外，5566暑假首次到S2O Taiwan潑水音樂節開唱，他搶先預告，「希望所有的朋友都能夠來現場，不管是Live house或潑水音樂節，感受到不一樣的5566，一起度過美好的夜晚。」

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