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鍾欣凌認曾產後憂鬱！43歲生女兒白髮太多被問：是不是快死

鍾欣凌分享自己也曾面臨產後憂鬱。（公視提供）鍾欣凌分享自己也曾面臨產後憂鬱。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌擔任公視節目《誰來晚餐16》來賓，拜訪台中一對聽障夫妻他們三代同堂的「雙語」家庭，鍾欣凌還特別學了幾句手語與受訪家庭溝通。得知受訪家庭中也有兩個幼兒，笑說：「我知道那個小孩3、4歲好可怕喔，貓狗嫌的年紀，我想要聽聽他們的生活，互相吐一點苦水、互相給彼此打氣！」

鍾欣凌在餐桌上聊起育兒媽媽經，聽到受訪家庭中的媽媽蔚庭說出自己曾有產前憂鬱症狀，鍾欣凌分享自己其實也曾有低潮時刻。她透露當時生下第一胎兔寶後，也曾有過產後憂鬱症狀，竟是因為太不會帶小孩的緣故，她表示：「我有一天晚上，他就是要打嗝嘛，然後拍拍拍，拍完之後怎麼覺得頭都綠色的，發現我拍太大力，把他的大便從下面拍到這邊，所以就趕快去幫他洗澡，我就邊洗澡邊哭，就覺得我太不會帶小孩了。」

鍾欣凌分享自己也曾面臨產後憂鬱。（公視提供）鍾欣凌分享自己也曾面臨產後憂鬱。（公視提供）

鍾欣凌39歲時生下大女兒、43歲時生下小女兒，她提到最近自己的年紀也會成為小孩的擔憂，分享前陣子還沒染頭髮的時候，幾乎有三分之二以上都是白頭髮，當時女兒就問她：『媽媽妳為什麼這麼老？同學的媽媽都瘦瘦的，很漂亮，30幾歲，為什麼你滿頭白髮，你是不是很快就會死掉？』當下鍾欣凌才發現原來小朋友會有這樣的想法，令她既感動又心疼。

生養兩個孩子，經常要處理孩子們之間爭寵的問題，這點鍾欣凌與受訪家庭之間都相當有共鳴，鍾欣凌提到某次兩個女兒在家裏吵架，兔寶委屈傳簡訊問說「妹妹調皮搗蛋都不聽話，為什麼要生妹妹？妹妹很吵耶！」，讓正在跟朋友吃飯的鍾欣凌相當驚慌，吃到一半就立刻坐上計程車趕回家裡，沒想到回到家中看到的畫面，卻是姊妹倆相親相愛的在一起玩遊戲，當下只能傻眼心想：「我想說到底前面是在忙什麼！」

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