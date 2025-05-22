金馬得主定居國外！張世返台灣勤跑通告：還記得我嗎

張世久違演出台灣電影，在《搜查瑠公圳》中飾演將軍。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬男配角得主張世目前定居泰國，為了宣傳電影《搜查瑠公圳》來台，不但一連多天接受媒體專訪，更加上電影映前映後行程滿檔，這也是他從影40年來第一此如此密集的接受媒體訪問。張世甘之如飴，表示：「其實我幾乎不經營個人社群，也不知道台灣粉絲是否還記得自己，因爲我只希望能透過我演的角色，讓來看我戲的人能夠感同身受。」

難得回台灣，張世一個禮拜跑30個通告，在映後獲得許多的正面反饋的他特別感謝說到：「他們（觀眾）有這樣的感受，那我的工作就已經圓滿了，無愧於心。」過程中，張世也發現台北的觀眾比較含蓄，在影廳內都很拘謹，但一到影廳外便會恢復熱情找他拍照，「我已經很久沒有在臺灣從事演藝工作，觀衆或許對我比較陌生，我對觀衆也比較陌生。這一次近距離的交流我還在尋找感覺。」

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張世目前定居泰國，特別來台宣傳電影《搜查瑠公圳》。（資料照，記者潘少棠攝）

值得一提的是，張世在這趟宣傳中特別去上了王偉忠的電台節目，兩人許久不見話匣子打開聊不停， 由於同樣在眷村長大，也大聊起眷村生活；張世笑說，「因為偉忠哥是大家長啊，就眷村代表的大家長，我拍一個眷村電影，竟然沒見去找他，他一定會罵人！結果沒想到一見面就馬上跟他聊東扯西，非常愉快的，之前的擔心完全煙消雲散！」

王偉忠更頻頻稱讚張世演技好，讓張世開心表示：「因爲偉忠哥的文化程度、理解程度都在我之上，被他稱贊我演出的作品，這是至高無上的一個榮譽，因爲他不可能稱讚每一部的電影，每一部的作品，甚至每一個演員。他的鑑賞力足夠，被他認同很高興！」《搜查瑠公圳》在今天（22日）上映。

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