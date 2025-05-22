天團開箱爆乳女神粉紅宇宙！DJ Soda嬌喊「哥哥帶上我」

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團玖壹壹推出新歌〈哥哥帶上我〉MV，邀來韓國性感女神DJ Soda獻聲助陣，她擁有天使臉蛋加上性感身材，在IG有超過550萬粉絲追蹤的超高人氣。女神加上天團的強大跨國合作為新歌激盪出全新火花。

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

MV推出前社群上更推出有趣的翻玩公仔鋪陳：春風成了「春尼」、洋蔥則為「洋蔥尼」、健志則是「想健尼」，超Q萌樣笑翻粉絲。提到新歌創作靈感，玖壹壹笑說：「這首歌是我們這張專輯裡唯一的一首把妹歌，想把妹的朋友在開車的時候，一定要放這首給你的對象聽！」

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洋蔥更自爆，「這首歌是大家在宜蘭包棟民宿時創作的，其實我幾乎是沒有參與到太多，因為一到民宿太開心就把自己喝醉了，等隔天早上起來才聽到Demo！」

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

歌曲散發濃濃的電音味，所以邀來DJ Soda跨刀合作；由於DJ Soda完全不會中文，事前特別製作一個AI女生所演唱的版本讓她可以練唱，但驚人的是，第一次去錄音竟然就唱得非常順 ，原本預計要錄製兩天，沒想到一天就把它搞定了 ，相當佩服她所花費的努力與敬業態度。

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

MV宛如一個粉紅世界開箱，玖壹壹三人走進玩具店詢問，卻意外進入了DJ SODA芭比宇宙，談起拍攝MV有趣地方，洋蔥分享：「第一次嘗試一首歌全部都在綠Key的攝影棚拍攝，合成做得很厲害，導演組得事先把背景做好 ，我們再下去拍，導演非常專業、角度都喬好了，我們拍個幾顆鏡頭就OK，非常舒服！」

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

DJ Soda對於這次合作相當珍惜，更親筆寫下中文信感謝團員：「能和像你們這樣厲害的人一起工作，我感到很榮幸。能和你們一起唱我第一首臺灣歌曲，我感到很幸福。非常感謝邀請我，以後也請多多關照。」為了這洗腦的副歌旋律，她精心編排了舞蹈，在網路社群啟動「DANCEING CHALLENGE」，邀請粉絲們一起跳進這場粉紅芭比派對，她熱情呼籲：「跳的最有個性的人，下次去台灣的時候，我會去找你吃飯喔！」

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