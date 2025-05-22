晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天團開箱爆乳女神粉紅宇宙！DJ Soda嬌喊「哥哥帶上我」

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團玖壹壹推出新歌〈哥哥帶上我〉MV，邀來韓國性感女神DJ Soda獻聲助陣，她擁有天使臉蛋加上性感身材，在IG有超過550萬粉絲追蹤的超高人氣。女神加上天團的強大跨國合作為新歌激盪出全新火花。

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

MV推出前社群上更推出有趣的翻玩公仔鋪陳：春風成了「春尼」、洋蔥則為「洋蔥尼」、健志則是「想健尼」，超Q萌樣笑翻粉絲。提到新歌創作靈感，玖壹壹笑說：「這首歌是我們這張專輯裡唯一的一首把妹歌，想把妹的朋友在開車的時候，一定要放這首給你的對象聽！」

洋蔥更自爆，「這首歌是大家在宜蘭包棟民宿時創作的，其實我幾乎是沒有參與到太多，因為一到民宿太開心就把自己喝醉了，等隔天早上起來才聽到Demo！」

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

歌曲散發濃濃的電音味，所以邀來DJ Soda跨刀合作；由於DJ Soda完全不會中文，事前特別製作一個AI女生所演唱的版本讓她可以練唱，但驚人的是，第一次去錄音竟然就唱得非常順 ，原本預計要錄製兩天，沒想到一天就把它搞定了 ，相當佩服她所花費的努力與敬業態度。

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

MV宛如一個粉紅世界開箱，玖壹壹三人走進玩具店詢問，卻意外進入了DJ SODA芭比宇宙，談起拍攝MV有趣地方，洋蔥分享：「第一次嘗試一首歌全部都在綠Key的攝影棚拍攝，合成做得很厲害，導演組得事先把背景做好 ，我們再下去拍，導演非常專業、角度都喬好了，我們拍個幾顆鏡頭就OK，非常舒服！」

玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）玖壹壹邀來女神DJ Soda性感助陣。（混血兒提供）

DJ Soda對於這次合作相當珍惜，更親筆寫下中文信感謝團員：「能和像你們這樣厲害的人一起工作，我感到很榮幸。能和你們一起唱我第一首臺灣歌曲，我感到很幸福。非常感謝邀請我，以後也請多多關照。」為了這洗腦的副歌旋律，她精心編排了舞蹈，在網路社群啟動「DANCEING CHALLENGE」，邀請粉絲們一起跳進這場粉紅芭比派對，她熱情呼籲：「跳的最有個性的人，下次去台灣的時候，我會去找你吃飯喔！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中