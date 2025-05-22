小魏自嘲「連貓都不如」 韋禮安揭她變老油條了

小魏力邀韋禮安合作新歌。（相映音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，力邀創作才子韋禮安合作新歌《我不配快樂》，韋禮安對小魏多年前的印象是很靦腆，這次合作卻發現：「沒想到小魏轉眼間也變老油條了？」

小魏的新歌《我不配快樂》是從自我出發，自嘲汲汲營營努力生存，看到別人的人生充滿愛與歸屬，轉頭卻發現自己沒人疼，連貓都不如，雖然如此，仍然對於「快樂」有所渴求。

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對於跟前輩合作，小魏談到：「我從學生時代就很喜歡韋禮安。覺得他是很棒的歌手，歌也很好聽。」韋禮安則驚訝小魏喜歡他寫的《崑崙鏡》，原來小魏很喜歡武俠風格的曲子，還自爆：「我有寫過啊，但是都被打槍了。」

小魏跟韋禮安都是「 I 人」，在音樂創作上都有自己的小宇宙，這次圓滿的合作，韋禮安卻用「蟑螂」來比喻，認為音樂人都會有像蟑螂一樣的觸鬚，藉此會找到同樣頻率的人，小魏不斷點頭，表示深有同感。

小魏、韋禮安開心玩自拍。（相映音樂提供）

兩人首度合作，從錄音到MV拍攝都十分順利，韋禮安表示收到Demo時，聽了一次就覺得：「這首歌很Catchy（抓耳朵），聽完就會不自覺地在任何時候都會不小心哼出這首歌來。實在太洗腦了，小魏非常棒。」

韋禮安在配唱時，更驚訝只錄了沒多久就OK，「有一種『猝不及防』就下班了的感覺。」身兼製作人的小魏則誇讚：「那是因為韋禮安唱得很棒啊。」

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