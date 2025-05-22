晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小魏自嘲「連貓都不如」 韋禮安揭她變老油條了

小魏力邀韋禮安合作新歌。（相映音樂提供）小魏力邀韋禮安合作新歌。（相映音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，力邀創作才子韋禮安合作新歌《我不配快樂》，韋禮安對小魏多年前的印象是很靦腆，這次合作卻發現：「沒想到小魏轉眼間也變老油條了？」

小魏的新歌《我不配快樂》是從自我出發，自嘲汲汲營營努力生存，看到別人的人生充滿愛與歸屬，轉頭卻發現自己沒人疼，連貓都不如，雖然如此，仍然對於「快樂」有所渴求。

對於跟前輩合作，小魏談到：「我從學生時代就很喜歡韋禮安。覺得他是很棒的歌手，歌也很好聽。」韋禮安則驚訝小魏喜歡他寫的《崑崙鏡》，原來小魏很喜歡武俠風格的曲子，還自爆：「我有寫過啊，但是都被打槍了。」

小魏跟韋禮安都是「 I 人」，在音樂創作上都有自己的小宇宙，這次圓滿的合作，韋禮安卻用「蟑螂」來比喻，認為音樂人都會有像蟑螂一樣的觸鬚，藉此會找到同樣頻率的人，小魏不斷點頭，表示深有同感。

小魏、韋禮安開心玩自拍。（相映音樂提供）小魏、韋禮安開心玩自拍。（相映音樂提供）

兩人首度合作，從錄音到MV拍攝都十分順利，韋禮安表示收到Demo時，聽了一次就覺得：「這首歌很Catchy（抓耳朵），聽完就會不自覺地在任何時候都會不小心哼出這首歌來。實在太洗腦了，小魏非常棒。」

韋禮安在配唱時，更驚訝只錄了沒多久就OK，「有一種『猝不及防』就下班了的感覺。」身兼製作人的小魏則誇讚：「那是因為韋禮安唱得很棒啊。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中