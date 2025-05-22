張世《搜查瑠公圳》蒙冤下場慘！將軍原型竟是他 軍眷忍不住了

張世於電影《搜查瑠公圳》中飾演趙志昇將軍。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張世為宣傳電影《搜查瑠公圳》特別返台一個禮拜，不僅創下7天跑30場的通告紀錄，勤跑映後的他更與角色「趙志昇」將軍的原型人物柳哲生家屬在後台相見歡。

原來柳哲生家屬全家大小特別自世界各地齊聚台灣看電影一同緬懷逝去的親人，在觀影完後柳哲生將軍年邁的女兒在後台見到張世，不禁想起已逝的父親，不但緊緊盯着他，更像在尋找她父親的影子，而其他晚輩在旁則不斷提起張世真的長得像外公，讓張世感到相當欣慰，「這已經是在傳遞一種精神，而不是一種角色，那個時候那個年代的精神長存，只要那個時候會到黃埔軍校，拋頭顱灑灑熱血的年輕人，都是爲了民族存亡而做的一件事情，這是一個精神。」

請繼續往下閱讀...

張世跑《搜查瑠公圳》映後與角色「趙志昇」將軍電影原形人物柳哲生一家人相見歡。（伯樂影業提供）

提起電影中的原型人物柳哲生將軍，雖然在當年蒙受冤屈卻也展現軍人高風亮節的風骨，讓同樣出生於軍人世家，爸爸也是將軍的張世，相當清楚角色的重量，會點頭演出電影也是想要藉此緬懷父親。他也為了角色做足功課，「其實最大的挑戰並不是我要符合那個年代，而是要所有人要符合那個年代。如果只有我符合那個年代，我在電影裡會顯得特別地突兀，這個其實是一個非常難處理的事情，因爲幾乎所有演員都沒有那個年代的知識涉獵，所以這個是最難的地方。」

張世於電影《搜查瑠公圳》展現一演入魂演技。（伯樂影業提供）

張世和朱軒洋演繹父子之情，讓不少觀眾感動，其中一段血濃於水的真摯告白場景，更讓許多人在觀影時掉下眼淚。藉著演出這部電影回憶過世爸爸的張世特別在跑映後時與影迷分享記憶中父親，他表示：「父親雖然是將軍，但在我心中是位慈父，非常的慈祥，有智慧。」張世更自認若有兒女一定也和父親一樣是慈父，家中有毛小孩的他，笑認：「因爲我對牠非常寵愛。關於教育，其實都是我太太負責，似乎毛小孩不太聽我的，牠聽我太太，然後總是來我這邊要肉吃，找我玩。」電影在今天（22日）上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法