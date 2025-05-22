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迪士尼雪恥成功！《史迪奇》神還原全找夏威夷演員 莉蘿根本是本尊

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《星際寶貝：史迪奇》今天（22日）在台灣上映，這部適合闔家欣賞的動畫電影，相隔23年後推出了真人版，此次迪士尼的選角堪稱「神還原」，相似度幾乎百分百，最大差別可能是「史迪奇」變得毛茸茸，卻也大受好評，讓人忍不住想進戲院觀看。

《星際寶貝：史迪奇》相隔20多年改編真人版，史迪奇變成毛茸茸。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》相隔20多年改編真人版，史迪奇變成毛茸茸。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）

《星際寶貝：史迪奇》敘述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷「人類小女孩」莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人、卻有酷似無尾熊超可愛外表的史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串與地球格格不入的笑話，也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠。故事背景發生在夏威夷，此次選角，主要演員也幾乎都找夏威夷演員。

《星際寶貝：史迪奇》莉蘿找來現年9歲的瑪雅基羅哈演出，活潑又可愛。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》莉蘿找來現年9歲的瑪雅基羅哈演出，活潑又可愛。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）

★莉蘿

電影中的靈魂人物「莉蘿」，找來瑪雅基羅哈（Maia Kealoha）飾演，她出生於2016年，今年才9歲，與電影中莉蘿的年齡6歲相差不遠，且她是一名土生土長的夏威夷小女孩，IG上滿滿的陽光、沙灘，也與電影中的人設相同，找她演出具有「阿囉哈精神」的莉蘿再適合不過了。

《星際寶貝：史迪奇》的蘭莉由席妮伊莉莎白奧古東演出，與史迪奇之間的拉扯與動畫版如出一轍。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》的蘭莉由席妮伊莉莎白奧古東演出，與史迪奇之間的拉扯與動畫版如出一轍。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）

★蘭莉

莉蘿姊姊「蘭莉」找來25歲的席妮伊莉莎白奧古東（Sydney Agudong）演出，她除了有演員身分之外，也是一名歌手、詞曲創作家，在夏威夷出生長大，在2018年高中畢業後，才從雪梨搬到洛杉磯追逐她的音樂夢。

《星際寶貝：史迪奇》「大衛」找來凱波杜多伊演出，帥氣外表勢必會圈不少粉絲。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》「大衛」找來凱波杜多伊演出，帥氣外表勢必會圈不少粉絲。（翻攝自YouTube、迪士尼提供）

★大衛

「蘭莉」的同事「大衛」也在旁陪伴著莉蘿姊妹長大，「大衛」由凱波杜多伊（Kaipo Dudoit）演出，同樣是夏威夷出身，擁有183公分健壯身材以及巧克力皮膚的他，一出場就成為全場亮點，雖然他演出的作品不夠多，IG追蹤目前也才2萬人，不過相信在電影上映後，會吸引不少粉絲。

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