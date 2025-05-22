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嗆聲AI！資深音樂人周治平點破關鍵：終究將一文不值

嗆聲AI！資深音樂人周治平點破關鍵：終究將一文不值周治平上山又下海拍攝專輯封面。
（尚時代文創娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人周治平曾唱紅《那一場風花雪月的事》、《青梅竹馬》等歌曲，身為創作歌手的他，對於AI興起是否能夠取代創作者的問題，霸氣做出回應。

周治平表示，今年應該算是流行音樂的AI元年，許多音樂人早就已經開始使用AI來創作詞曲。他不否認未來AI的音樂創作將會超越一流的詞曲作者，但創作出來的作品，卻失去了靈魂，不與AI較高下 。

嗆聲AI！資深音樂人周治平點破關鍵：終究將一文不值周治平推出全新專輯，還要舉辦演唱會。
（尚時代文創娛樂提供）

周治平指出，以往在音樂上可使用AI輔助，但是長此以往，失去了靈魂的音樂創作，終究將一文不值，更堅信靈魂對音樂的價值。

周治平推出全新專輯《風花雪月作品輯3 ～大河悠悠》，收錄了過往為人作嫁的經典歌曲，包括胡歌的《一刻永遠》、方文琳的《困砂》、鄭中基的《別讓我心疼》、趙傳的《請不要在別人的肩上哭泣》、南方二重唱的《有一首歌》。

提到專輯主題《大河悠悠》，是周治平為孫耀威創作的《美夢成空》他將歌詞全部重寫，再加上編曲更改，呈現出不同的聽覺感受，除了發行新專輯，6月1日他也將舉辦「歲月光輝」演唱會。

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