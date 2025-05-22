蔡依林與彭于晏交往過？ 蔡爸意外爆料影片曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后蔡依林將在6月發行新專輯《Pleasure》，她與彭于晏的陳年緋聞近日再次登上微博熱搜，網友好奇兩人是否早在2019年悄悄復合，不僅挖出他們這幾年在網路上的「三大曖昧互動」，還翻出當年蔡爸爸受訪意外曝光2人有一段情的影片。

蔡依林（左）過去曾與彭于晏交往的緋聞近日再被翻出。（資料照）

蔡依林與彭于晏2006年傳出戀情，還被媒體直擊她進出彭家，儘管雙方皆未公開承認這段感情，卻在緋聞流傳多年後，因為一個影片意外被證實。

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當年蔡依林與混血男星錦榮交往期間，有記者詢問蔡爸爸的看法，他卻脫口說出，「彭于晏不也是國外回來的嗎？」意外曝光2人曾有一段情，隨後記者追問，當初有看過彭于晏和蔡依林在一起？蔡爸則回應，「剛開始我就有遇過」，由此證實2人關係匪淺。

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豈料，事隔多年，這段感情再次引起熱議。有網友眼尖發現，蔡依林在2019年的情人節前夕，曬出鬢角插上玫瑰花的自拍，當時PO文：「情人節快樂」，主題標籤則是「#my love」。

蔡依林、彭于晏被網友翻出在社群的互動。（翻攝微博）

巧合的是，蔡依林當時是在日本的甜點店用餐，該店採取預約制非常高級，而在天后打卡的前兩天，餐廳老闆也PO出跟彭于晏的合影，被發現都拿著玫瑰花。而蔡依林之後在訪談中，從包包拿出了同款玫瑰花，受訪更笑稱，就算有交男朋友也不會告訴歌迷，態度看來曖昧。

此外，蔡依林去年10月才到蘇格蘭高地的Portree小鎮旅行，沒想到兩個月後，彭于晏主演的電影《狗陣》也在Portree小鎮加映，引起粉絲曖昧的聯想。

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