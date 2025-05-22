評5大國際串流平台「Netflix最低分卻最推」 ！Joeman揭露原因

YouTuber「Joeman」評比目前主流的五大串流平台。（翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著越來越多家庭放棄傳統第四台，轉向串流平台追劇，百萬網紅YouTuber「Joeman」評比目前主流的五大串流平台，包括Netflix、Disney+、HBO Max、Prime Video與Apple TV，他從價格、片量、畫質、介面、寄生難易度五大面向做出總評，指出若只能選擇一個平台訂閱，他仍最推薦Netflix，原因是「片最多、最主流、不怕跟不上話題」。

他強調這五個平台他自己都有訂閱，但覺得「看不完，有點浪費錢」，因此打算以理工直男的角度來評比不同串流平台。結果顯示總星數最高的為HBO Max與Apple TV，都有18顆星，其次是Disney+與Prime Video，都為17顆星，而Netflix則以15顆星排名最後。但Joeman卻認為Netflix仍是他最推薦的訂閱平台。

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Joeman從價格、片量、畫質、介面、寄生難易度五大面向做出總評。（翻攝自YouTube）

他說Netflix的訂閱費雖然最高，但擁有最多影集和電影，包括許多熱門自製劇與外購作品，包括日前很夯的《黑白大廚》、《苦盡柑來遇見你》等，而且也是台灣最多人使用的串流平台，「看劇另一個重點是要跟朋友討論，如果朋友都沒看，就會很孤獨」，暗示選擇主流平台也能提高觀劇樂趣。

他也特別提到Apple TV雖有不少高品質原創劇，但缺乏熱門IP加持、片量少，還需額外付費解鎖部分內容，整體討論度在台灣偏低。Joeman建議觀眾不妨先從Netflix開始，再視需求選擇是否加訂其他平台，畢竟每個平台都有強大獨家劇，值得依個人喜好斟酌搭配。

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