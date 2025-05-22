藍心湄認愛吃泡麵揭大食量！曝10年沒性生活：處女膜都長回來了

藍心湄（右）直呼有10年沒性生活，自嘲處女膜都要長回來了。（Yahoo奇摩提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕唐綺陽、索艾克主持《Yahoo唐綺陽談星私廚》，索艾克為每位上門的來賓進行客製化的「星菜單」，首集的大來賓即為唐綺陽老師的姊妹淘藍心湄，誰也想不到「時尚教主」點的菜竟然是泡麵，而談及感情生活她也自爆已經10幾年沒有性生活了，「處女膜都長回來了！」

藍心湄說喜歡重口味的食物，而且宿醉最爽的就是吃泡麵，唐綺陽則爆料，「每次跟藍心湄吃飯，她都喝得比吃得多，而且你們一定不敢相信，美鳳姐吃得也比她還多」。藍心湄則補充：「我的心態是，如果我今天吃的太飽，就會喝不下任何東西，而我只跟我在乎的人喝酒，加上我吃飯的速度很慢，通常我要回到家才能安靜的吃東西，我很常邊配書、邊吃飯。」

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藍心湄（中）認為，泡麵是宿醉後最好的料理。（Yahoo奇摩提供）

唐綺陽與藍心湄因為錄製節目變熟識，因為兩人同星座的關係，所以變成好姐妹，唐綺陽立刻回說：「同星座真的會有很多事情是一樣的，例如感情運一樣的爛」，更用「明知山有虎，偏向虎山行」來形容兩人在面對感情時的態度，即便明知遇到不是「對的人」，依然會想要賭看看以及改變對方。

藍心湄還在錄影時自曝：「10幾年沒有性生活，處女膜都長回來了！」不只讓現場驚呆，連唐綺陽都感到不可思議，認為她的狀態一直都保持得如此完美。藍心湄補充，因為曾有記者問到她的感情與性生活狀態，她就自嘲回應而說出那句話，更笑回：「比起用情趣用品，直接用電擊棒比較快」，也惹得現場哄堂大笑，藍心湄也認為不管什麼關係，都要「不隨便」。

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