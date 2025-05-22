TWICE解禁登台！娜璉啤酒節首日壓軸 全卡司曝光驚見黃牛賣票

TWICE成員娜璉。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第17屆「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」將在暑假登場，主辦單位這兩天陸續公布表演名單，包括TWICE解禁登台，娜璉將擔任開幕首天的韓星主秀；第二天韓星代表請來MAMAMOO 的Solar（頌樂）及輝人 Whee In接力登場；SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫則是第三天的壓軸演出。

五堅情。（資料照；記者胡舜翔攝）

除了重量級韓星，還有高爾宣、范逸臣、盧廣仲、告五人、許富凱、派偉俊、U:NUS、HUR+、瑋瑋 黃挺瑋、卓文萱、梁舒涵、DJ Swallow妖嬌、李雅英等卡司助陣。

請繼續往下閱讀...

此外，陳零九因為閃兵暫停演藝工作，本來出現在外流海報上的五堅情，改由邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉以及賴晏駒登台。

MAMAMOO的Solar頌樂。（寬寬整合行銷）

主辦單位也表示，網上已出現了多組黃牛票的違法販賣，呼籲觀眾不要受騙，勿購買來路不明的票種。第17屆「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」7月4日（五）至7月6日（日）一連三天盛大登場，門票23日中午在ibon全面開賣。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法