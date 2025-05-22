黃鐙輝泰國遭「強吻」！難抵熱情被碰敏感部位 楊繡惠看傻

黃鐙輝、孫淑媚、楊繡惠、郭婷筠全員參與泰拳特訓。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝、孫淑媚主持全新企劃旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》，本週六（24）日播出新一集，帶領嘉賓楊繡惠、郭婷筠前往泰國曼谷，與在當地開設燒肉店的臺灣人Eric前往曼谷賽福瑞野生動物園體驗餵食長頸鹿、袋鼠、鸚鵡等。玩心大開的黃鐙輝不僅與動物「親密互動」，還遭紅毛猩猩「突襲」觸碰敏感部位，當場笑翻眾人，綜藝笑果十足。

曼谷賽福瑞野生動物園最受歡迎的紅毛猩猩，擺拍姿勢比遊客還多，牠指導楊繡惠比愛心，還強吻孫淑媚、郭婷筠，讓孫淑媚逃都逃不掉了，牠甚至企圖爬上孫淑媚肩膀合照，結果讓瘦小的孫淑媚直接跌坐在地。黃鐙輝與園區動物親密互動，甚至遭紅毛猩猩「過度熱情迎接」，不但被主動擁抱，還被伸手觸碰敏感部位，讓他哭笑不得地說：「很久沒有人這樣對我了」，笑翻全場。

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黃鐙輝被長頸鹿強吻。（公視台語台提供）

此外，黃鐙輝提議玩「嘴餵長頸鹿紅蘿蔔」遊戲，猜拳連輸數回，只好親自上場。他戰戰兢兢的看著先恐後的長頸鹿，緊張的直呼：「你們舌頭伸這麼長什麼意思？」他因太過緊張導致紅蘿蔔掉落，長頸鹿舌頭直接舔上他臉，嚇得他花容失色。更慘的是，孫淑媚竟因為沒有拍到，要求他再餵一次。為了滿足大家，黃鐙輝再次挑戰，結果第二隻長頸鹿攻勢猛烈，直接伸舌頭強奪黃鐙輝含在口中的紅蘿蔔，黃鐙輝強裝鎮定的說：「牠們很客氣，牠們拍吻戲都不會去碰到你，點到為止，專業的」，猛誇長頸鹿們很溫柔。

黃鐙輝被紅毛星星上下其手。（公視台語台提供）

除了動物園，眾人也體驗泰國全民運動「泰拳」，身為唯一男性的黃鐙輝換上練習服裝，上場前信心滿滿的指導孫淑媚、楊繡惠、郭婷筠，結果3人的動作讓教練團看到傻眼，黃鐙輝也笑虧她們像在採紅菱。黃鐙輝戴上護具時，一直叮囑Eric要提醒教練們小力一點，結果教練拳拳紮實，讓黃鐙輝不禁退後並叫出聲音，他不敢置信的說：「我剛才好像被『拖拉庫』撞到！」他不甘只有自己挑戰，拼命說服孫淑媚、楊繡惠上場。

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